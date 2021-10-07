“Endüstri 4.0’ı denizcilikte kullanacak yeni projeler oluşturulmalı” 

Duygu GÖKSU

İZMİR - Endüstri 4.0’ın üretim endüstrilerinde olacağı gibi denizcilikte de ilerlemeyle sonuçlanacak birçok köklü değişikliğe kapı açması bekleniyor. Denizcilikte son iki yılda yaşanılan zorlukları aşmak üzere getirilen yeniliklerin gelişimin önünü açtığını vurgulayan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Genel Sekreteri Kaptan Gürhan Aktürk, yakalamakta geç kalınmış üçüncü sanayi devrimi ile ortaya çıkan kalkınma fırsatını, değerlendirmek için endüstri 4.0 devriminin denizcilikte uygulanmasına olanak verecek yeni politikalar oluşturulması gerektiğini söyledi.

Deniz taşımacılığının üretim endüstrileri için önemli bir rol üstlendiğini ve üretimdeki gelişmenin, denizcilikteki kapasite arttırma eğilimi ile birlikte hareket ettiğini söyleyen Aktürk, “Devamlı artan üretim ve buna bağlı hammadde taleplerine cevap verebilmek, modern denizciliğin doğuşundan itibaren vazgeçilemez gücü oldu. Denizcilik endüstrisi sürekli büyüme baskısına cevap vermeye çalışıyorken, hazırlıksız yakalandığı Covid-19’un yıkıcı etkilerini savuşturmak için işlerin devam ettirilme şeklini hızlı bir şekilde yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Deniz taşımacılığında süreklilik devam etti ve küresel tedarik zincirindeki önemi daha da anlaşıldı. 2021 yılının sonuna yaklaşırken halen yaşanan küresel kriz tam anlamıyla atlatılabilmiş değil. Üretim endüstrileri ve bağlantılı olarak denizcilik üzerindeki olumsuz etkileri halen hissediliyor” diye konuştu.

“Salgın denizcilikte gelişimin önünü açtı”

Denizcilikte son iki yılda yaşanılan zorlukları aşmak üzere getirilen yeniliklerin yetkinlik ve yeterliliği tartışma konusu olsa da, bu yeniliklerin gelişimin önünü açtığını aktaran Aktürk, “Salgının yarattığı zorluklar sektörü farklı düşünmeye yönlendirdi, yaşanan bu süreç 21. Yüzyıl teknolojisinin denizcilik ile bütünleşmesi, yani denizcilikte endüstri 4.0’ın gerçekleşmesini hızlandırdı. Endüstri 4.0’ın dördüncü sanayi devrimi olarak uygulamaya geçişinde olacağı gibi denizcilikte de birçok köklü değişiklik yaşanacak ancak sonucunda verilen hizmetlerin gelişimini izleyeceğimiz bir süreç olacak” ifadelerini kullandı. Kitlesel üretimin hız kazandığı 21. Yüzyılın denizcilik endüstrisinde sürekli gelişim baskısının en fazla hissedildiği dönem olduğunun altını çizen Aktürk, “Bu dönemde artan taşıma taleplerine her zaman cevap verebilmek, hizmetin eksiksiz ve zamanında verilmesi ilerlemede belirleyici. Endüstri 4.0 gelişmiş ülkelerde yakın gelecekte hayata geçirilmeye başlanacak. Kapımızdaki yeni endüstri devrimine ayak uyduramayan her şey bu durumdan olumsuz etkilenecek. Yakalamakta geç kalmış olabileceğimiz üçüncü sanayi devrimi ile ortaya çıkan kalkınma fırsatını, bu sefer vaktinde değerlendirmek ve ülkemizin denizcilik potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmek için endüstri 4.0 devriminin denizcilikte uygulanmasına olanak verecek yeni politikalar oluşturmamız, Türk denizciliğinin küresel düzeydeki rekabet ile başa çıkabilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak ilerlemesi ciddi önem arz ediyor” açıklamalarında bulundu.

“Lojistik üssü hedefi için denizcilikte de yeni projeler oluşturulmalı”

Küresel düzeydeki rekabette geri kalmamak için üretilecek yeni denizcilik politikaları üzerine hep birlikte düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Aktürk, “Türkiye’nin Uzakdoğu’nun Avrupa’ya açılan lojistik üssü olma hedefine yönelik hayata geçirilen İstanbul Grand Airport lojistik üssü ve Demir İpek Yolu gibi projeleri var. Ancak işin denizcilik ayağında benzer bir proje henüz hayata geçirilemedi. endüstri 4.0 ile gelecek olan yeni nesil yapay zeka ve derin öğrenme yazılımları ile yüksek hızda veri değişiminin olanaklı hale getirdiği Cihaz Tabanlı İnternet (Internet of Things-IOT) kullanılarak birbiriyle bilgi ve veri alışverişi yapabilen ve her türlü araç ve gerece entegre edilebilen sensör ve işlemciler yardımıyla veri toplayabilen akıllı elektronik sistemlerle çalıştırılabilen, daha düşük maliyetli, daha az enerji harcayan ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte entegre taşımacılık hatları geliştirilebilir” dedi. Son iki yılda İzmir Körfezi’ndeki gözlemlerini aktaran Aktürk, Covid-19 nedeniyle Avrupa limanlarına yapılamayan taşımaların, özellikle 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Türk limanlarına kaydığını da sözlerine ekledi.