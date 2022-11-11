“Enerji maliyeti rekabetçiliği azalttı”

BURSA (DÜNYA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Yönetim Kurulu toplantısında ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’ ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Nilüfer Çevikel başkanlığındaki toplantıda, Interfed Yönetim ve Finansal Danışmanlık firma yetkilileri Rupen Melik Mıhçıyan ve Doç. Dr. Banu Sezginer, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Çevikel, 2021’de Türkiye’nin, Paris Anlaşmasını imzalayarak dünyanın geleceğine yönelik karbon azaltılması konusundaki hususları kabul ettiğini ve Avrupa Birliği (AB) tüzüğü olarak nitelendirilen ‘Sınırda Karbon Düzenlenmesi’nin 2023 yılında devreye alınacağını hatırlattı. Düzenlemeden en çok etkilenecek sektörlerin başında tekstilin geldiğini vurgulayan Başkan Çevikel, “AB, en önemli ticaret ortağımız. İhracatımızın yaklaşık yarısını bu pazara gerçekleştiriyoruz. Her ne kadar AB’deki ithalatçı ödeyecek olsa da bizim ürünlere yönelik oluşan ek maliyet, pazar kaybına neden olabilir. İhracatın bir kuruşunun bile ciddi anlamda önemli olduğu bir dönemde, pazar kaybına tahammül edemeyeceğimiz aşikâr” dedi.

"Bilgilendirme şart"

Yenilenebilir enerji yatırımlarından faydalanmak isteyen firmaların da gerekli belgelendirmeleri yapma zorunluluğu olduğunun altını çizen Başkan Çevikel, maliyetlerin her geçen gün arttığı bir dönemde harekete geçmenin büyük avantaj olduğunu belirtirken “Eylül 2020’den Eylül 2022’ye kadar doğal gaz birim fiyatındaki artış tam yüzde bin 218, yani 12 kat olarak gerçekleşti. Bu enerji maliyetleri ile üretip, dünya ile ihracat anlamında rekabet etmemiz çok zor. Avrupa’da devlet destekleri çok geniş şekilde uygulanıyor, o nedenle Avrupa’ya karşı rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Sanayici olarak devlet desteklerinden faydalanabilmemiz için 2023’ten itibaren zorunlu hale gelecek ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin gereklerini yerine getirmemiz şart. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum koşullarını da göz önünde bulundurarak sanayicimizin yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla odaklanması ve bu alanda bilgi kirliliğinden korunması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.