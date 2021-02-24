Enerji verimliliği için Ar-Ge’ye odaklandı

BALIKESİR - Başta Avrupa olmak üzere dünya geneline ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Savaşlar Endüstriyel Soğutma A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Savaş, rekabette öne geçebilmek için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı. Savaş, “Gelişen global pazarda daha güçlü ve kalıcı yer alabilmek için teknik farklılıkları olan ürünler üretmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda amacımız, ürün gamımızda olan daha az enerji tüketen, enerjisini depolayabilen ürünlerimizin pazar payını artırmak. Üzerinde beş yıldır çalıştığımız projenin birinci fazını tamamlıyoruz” dedi. Söz konusu projenin, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ikinci üretim tesislerindeki Ar-Ge merkezinde sürdürüldüğünü belirten Savaş, yakın zamanda ürünlerin ikinci ve üçüncü faz çalışmalarına geçileceğini kaydetti. Enerji verimliliğiyle ilgili projelerine değinen Savaş, “Makine yatırımı ve fiziki bina yatırımı için söz konusu projelere yönelik ilave yatırımımız olacak. Yaklaşık 6 bin metrekare inşaat planımız var. Toplam yatırım tutarının 3-4 milyon dolar aralığında olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.