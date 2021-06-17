“Enerji verimliliğine yatırımda banka dışı finans öne çıkacak”

Duygu GÖKSU

İZMİR - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) ve DÜNYA Gazetesi iş birliğiyle düzenlediği ve iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularının ele alındığı VERİMDER Anadolu Buluşmaları’nın 17’ncisi İzmir’de düzenlendi.

Toplantıda Türkiye’de toplam enerjinin yaklaşık yüzde 45’inin konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanıldığını belirten VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji verimliliğinin cari açıktan enflasyona, döviz kurlarından faizlere kadar ekonominin her alanına etki yaptığını vurguladı.

Pandemi ile beraber iklimle ilgili konuların ön plana çıktığını ifade eden Alkin, “Türkiye’nin 50 milyar dolar civarında enerji ithalatı var. Toplam enerjinin yüzde 40-45’lik, yani 20-22 milyar dolarlık kısmı konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor. Enerjinin en başta yüzde 10, sonrasında yüzde 20- yüzde 40 daha verimli kullanılması, cari açığın azalması anlamına geliyor. Enerji verimliliği, cari açığı doğrudan doğruya etkiliyor. Cari açık dövizin yükselmesinde, dövizin yükselmesi enflasyonda, enflasyon faizde etkili” dedi.

Enerji verimliliğini finanse etmenin yolu hakkında görüşlerini paylaşan Alkin, “Avrupa Birliği’nde finansman yükünün yüzde 80’ini bankalar taşıyor. Ülkemizde bankalar harici finans gruplarının da enerji verimliliğinde özellikle bireysel borçlanma ve bireysel yatırım yapma konusunda öne çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu

“Medyanın sorumluluğu farkındalık yaratmak”

Ulusal döngüsel ekonomi eylem planına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ise, “Pandemi sonrasında ekonomik toparlanmanın iki temel ekseni var. Birincisi dijitalleşme, diğeri de yeşil ekonomi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar birbirini besleyen konular. Dijital teknolojiler, yeşil teknolojileri besliyor. Yeşil teknolojiler ihtiyacının ortaya çıkması, dijital teknolojilerin de bu alana daha çok yönelmesini beraberinde getiriyor. Enerji verimliliği de yeşil dönüşümün önemli parçalarından biri olarak değerlendirilmeli” dedi. Güldağ, medya olarak en büyük sorumluluğun bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.

“Bütünsel yalıtım yüzde 50 tasarruf sağlıyor”

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz binaların tamamında ısı yalıtımı sağlanması durumunda 9-10 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini belirterek, “2019’dan bu yana binalarda kullanılan enerji sanayiden daha fazla. Hayat standardımızı koruyacak şekilde tasarruf sağlamalıyız. Beyaz eşya ve aydınlatmadan yapılan tasarruf bir aileye yüzde 7 ile 10 arasında tasarruf sağlıyor. Gerçek anlamda bütünsel bir yalıtım yapıldığında bu oran yüzde 40-50’lere çıkıyor. Yalıtıma yapılan yatırımın kendini amorti etmesiyle beraber çok önemli bir kazanç da söz konusu oluyor” ifadelerini kullandı.



