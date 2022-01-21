“Enerjide dışa bağımlılık, kriz bağışıklığını düşürüyor”

BURSA (DÜNYA) - Sanayinin elektrik tüketiminde kısıtlamaya gidilmesinin endişelere yol açtığını kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, iş dünyasının üretim stresi yaşamadan planlama yapmasının kritik önemde olduğunu söyledi. Arzın talebi yeterince karşılayamaması sonucu tüm dünyada ortaya çıkan enerji krizinin iyi okunması ve çözüm noktasında uzun vadeli adımlar atılması gerektiğini dile getiren Çevikel, “Türkiye, yer aldığı coğrafyanın en güçlü üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken daha fazla üretim için en temel ihtiyacımız enerji. Enerjiyi yoğun kullanan sektörlerin, kısıtlama yapılacağına dair açıklama yapılmasıyla üretim ve planlama konusunda stres yaşaması, sürdürülebilir üretimimizi sekteye uğratabilecek potansiyelde. Hâlihazırda artan enerji maliyetlerine rağmen fedakârlık gösterip üretimi sekteye uğratmayan sanayicimizin enerji arzı konusunda da endişe yaşamasına sebep olan tüm faktörlerin ortadan ivedilikle kaldırılmasını temenni ediyoruz. Zira ürerimde yaşanan sorun, yalnızca sanayiciyi etkileyecek nitelikte değil. Üretimin azalması sonucu ortaya çıkacak yüksek fiyatlamanın enflasyonu tetikleyeceği ve enerji krizinin beraberinde getireceği elektrik kesintileri de hesaba katılmalıdır” diye konuştu.

‘Yeşil Mutabakat’a odaklanmalıyız’

Doğalgaz arzındaki kısıtlama birlikte sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilmesinin enerji arzı sorununu daha da zorlu hale getirdiğini kaydeden Çevikel, “Enerji krizi, tüm alanlarda kendini gösteriyor ve maliyetleri anormal şekilde etkiliyor. Türkiye olarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak ileride yaşanacak daha büyük krizlere karşı direnç oluşturabiliriz. Bu bakış açısıyla atılabilecek en sağlıklı adım, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır. Özellikle Yeşil Mutabakat Çağrısı ile sanayicilerimizin gündeminde önemli yer tutan yeşil enerji konusunda gereken özeni göstermeliyiz. Sürdürülebilir üretim ile ihracat pastasından aldığımız payı büyütmek istiyorsak; dışa bağımlılığımızı azaltıp yaşanan enerji krizlerini minimum hasarla atlatmanın yanı sıra üretim planlamalarında tasarruf odaklı planlamaları da hazırlayıp uygulamalıyız” değerlendirmesini yaptı.