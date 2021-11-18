“Enerjide yenilenebilire yönelik yatırımlara öncelik verilecek”  

Nihat DELİBAŞI



ANKARA - Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, Paris İklim Anlaşması sonrası atılacak adımlarla yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verileceğini açıkladı. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından düzenlenen GT 5. Jeotermal Kongresi’nde konuşan Aydın, “Aralık ayında rüzgar santrallerine yönelik 2 bin MW’lık başvurusunu alarak önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de sonuçlandıracağız. Yine güneşle ilgili 2 bin MW’lık YEKA projeleri olacak. Bin 500 ve bin MW olarak Ocak ve Mart 2022’de güneş santrali kurulumuna yönelik 10 MW’tan 100 MW’a kadar değişik ölçeklerde YEKA proje başvurularını almış olacağız” dedi.

Son 20 yılda 77 milyon ton petrol eşdeğerinden 147 milyon ton petrol eşdeğerine çıkmış birincil enerji talebini dile getiren Aydın, elektrik enerjisinde kurulu gücün Ekim 2021 sonu itibariyle 99 bin 50 MW olduğunu dile getirdi. Aydın, “99 bin MW kurulu gücün yüzde 65’i yerli kaynaklarına, bunun da yüzde 54’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Bu yönüyle yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sıradayız. Bunu daha da öteye götürmek için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Paris İklim Anlaşması sonrası atacağımız adımların en önemlisi enerji ihtiyacımızı ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına endeksli şekilde yatırımları planlamak olacak” dedi.

YEKA projelerinde yeni başvurular

Yenilenebilir Enerji Kaynak Açılımları adı verilen YEKA’ların önemine vurgu yapan Murat Zekeriya Aydın, “Bugüne kadar rüzgar ve güneşte 4 bin MW’ın YEKA süreci tamamlandı. 4 bin 500 MW’lık bir yenilenebilir enerji kaynak alanlarına yönelik süreç devam ediyor. Aralık ayında rüzgar santrallerine yönelik 2 bin MW’lık başvuruyu alarak önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de sonuçlandıracağız. Yine güneşle ilgili 2 bin MW’lık YEKA projeleri olacak. Bin 500 ve bin MW olarak Ocak ve Mart 2022’de güneş santrali kurulumuna yönelik 10 MW’tan 100 MW’a kadar değişik ölçeklerde YEKA proje başvurularını almış olacağız” diye konuştu.

Jeotermal enerji ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Murat Zekeriya Aydın, “19 yıl içerisinde 4 bin 500 MW olarak ifade edilen potansiyelin bin 650 MW’lık kısmını realize etmiş durumdayız. Jeotermalde ana hedef ve strateji sadece jeotermal güç, enerji santralleri kurmak değil. Jeotermalin önü çok açık. 7. 5 milyon konutu ısıtacak, 300 bin dönümlük sera faaliyetine ısı sağlayacak bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi önemli” dedi.

“Jeotermal kaynakların kullanımı artırılmalı”

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, 2020’nin pandeminin yarattığı belirsizlikler ve YEKDEM’in geç açıklanması sebebi ile yatırımlar açısından geçmiş yıllara nazaran durağan geçtiğini ve 2022 itibari ile bu durağanlığın aşılacağına inancını vurguladı. Jeotermal enerji potansiyelinin geliştirilecek yeni tekniklerle daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi ve ikincil yatırımlar adı verilen turizm, ısıtma, soğutma gibi faaliyetler için destek ve mevzuat düzenlemelerinin yeniden şekillendirilmesi çağrısında bulunan Şentürk, şunları söyledi: “Jeotermal kaynak kullanımında farkındalığı artırmak ve bu kaynakların ülkemizde kullanımını yaygınlaştırmak için yatırımcılar ve devletimizle istişarede bulunarak ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra jeotermal kaynaklardan lityum başta olmak üzere değerli maden ve mineral elde edilmesi çalışmaları devam ediyor. Yine İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü (İYTE), Tarım Bakanlığı ile jeotermal suların gübre ve sulama suyu olarak kullanımı konusundaki çalışmalar hızla devam ediyor. Bu vesile ile her damlasından fayda akan jeotermal kaynakların ülkemizde son damlasına kadar kullanılarak ülke ekonomisine ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamasını diliyoruz.”