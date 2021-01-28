Enerjiyi sağlık ve ekonomik önceliklere vermeliyiz

KAYSERİ - İş dünyası olarak erken seçim istemediklerini de belirten Gülsoy, “İktidar muhalefet hepimizin enerjisini sağlık ve ekonomik önceliklere vermesini bekliyoruz” dedi.

Video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda gündemi değerlendiren Gülsoy, hizmet işletmelerinin son kısıtlama kararıyla bitme noktasına geldiğini belirterek, “ihracat odaklı çalışan üyelerimizin durumu fena değil. Ama maalesef çarşı-pazar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kısıtlamaların bir an önce kaldırılması, perakende ticaretin ve hizmet sektörünün toparlanabilmesi için şart. Hatta bu sektöre verilen her türlü desteğin, kamu alacaklarının ötelenmesi de dâhil, ısrarla gündeme alınması gerektiğinin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Kâr oranı %5, kredi faizi %20

İş dünyasının yüksek faiz karşısında yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Gülsoy, şunları kaydetti: “Normal günlerde bile kârlılık oranlarının yüzde 3-5’lere düştüğü günümüzde yüzde 20 faizle kredi alıp borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz. Dilerim faizler AB normlarına düşürülür. Önce enflasyonu el birliği ile aşağı çekmeliyiz. Üretmezsek, tüketmezsek büyüyemeyiz. Ama bu durumda enflasyonu nasıl düşüreceğiz. Her şeyden önce güven ve istikrarı sağlayacağız, mali disipline riayet edeceğiz, tasarrufa özel önem vereceğiz, kamu kaynaklarını yerinde ve iyi kullanacağız, Merkez Bankamızın döviz-altın rezervini doğru ekonomik politikalarla olabildiğince yüksek tutacağız.” Toplantıda 2020 sonu itibariyle kentin 14 coğrafi işaretli ürününün tescil edildiğini paylaşan Gülsoy, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu’nun Avrupa Birliği’nde tescil aşamasına geldiğini açıkladı.