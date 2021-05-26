Enerjiyi verimli kullanan Kocaelili firmalar desteklenecek

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enerji verimliliği konusunda firmaları destekleyecek yeni bir proje için çalışmaları tamamladıklarını dile getirdi.

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu (TEBD) programı çerçevesinde KSO koordinatörlüğü ve Valoon Ticaret ve Sanayi partnerliğinde, AB hibe desteğiyle hayata geçen ‘Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi’ projesi için tüm çalışmaların tamamlandığını söyleyen Zeytinoğlu, projenin, odalar arası karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi, Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsat ve zorluklarla alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesini amaçlayan TEBD programı bünyesinde geliştirildiğini belirtti.

Zeytinoğlu, “Odamızın, enerji verimliliğinde kapasitesini artırarak, firmaların enerji verimliliği alanında temas kurduğu ilk noktalardan biri haline gelmesini hedefliyoruz. Bu doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve yurtdışı faaliyetleri gibi birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Online Yaygınlaştırma Semineri düzenledik” dedi. Zeytinoğlu, bölgedeki KOBİ’lerin enerji konusunda beceri ve yetkinliklerin artırmak ve farkındalık uyandırmak için çalışmalara önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini kaydetti.

2 milyar 847 milyon dolar ihracat yapıldı

Kocaeli’nin ekonomik verilerini de değerlendiren Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli gümrükleri verilerine göre, nisan ayında Kocaeli’den 2 milyar 847 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. 29 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin içeriğinden bahseden Zeytinoğlu, “KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı. Bu destek, öncelikle salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler de 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanabilecek” diye konuştu. Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve iş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a uzatılmasına değinen Zeytinoğlu, TOBB’un girişimleri sonucu T.C. Ticaret Bakanlığı’nın genelgesiyle çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına tekrar başlandığını belirtti.