“Enerjiyi verimli kullanarak cari açığı azaltabiliriz”

Eray ŞEN

ADANA - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’nin (VERİMDER), Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) ve DÜNYA Gazetesi’nin katkılarıyla düzenlediği; iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konulu ‘Anadolu Buluşmaları’nın Adana toplantısı yapıldı. Sheraton Oteli’ndeki toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, AYAMDER Başkanı Nadir Vurankaya, Başkan Yardımcısı Tamer Gülcan, AYAMDER’in Kurucu Başkanı Mustafa Vursavuş, Çukurova Genç İşadamları Derneği (ÇUGİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, inşaat sektöründen müteahhitler ve davetliler katıldı.

“Enerji verimliliğini maksimuma çıkarmalıyız”

Prof. Dr. Emre Alkin konuşmasında, ülke ithalatının yüzde 85’ten fazlasının hammadde, ara malı, yatırım malı olduğunu, bunun 50 milyar dolarını enerjinin oluşturduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Türkiye büyürken cari açık vermek gibi bir yapısallığın içerisinde. Bunu nasıl çözeriz? Üç tane çok önemli hamle var; birincisi, takriben 120 milyar dolar civarında ara malı ithal ediyoruz, bunun yarısını Türkiye’de üretebiliriz, niye üretmiyoruz bilmiyorum ama üretebileceğimizi biliyorum. İkincisi; ihracat, turizm gibi döviz kazandıran faaliyetlerin önünü açarız. Üçüncüsü; enerji ile alakalı verimliliği maksimum seviyeye çıkarırız.”

Türkiye’nin 50 milyar dolarlık enerji ithalatının 22.5 milyar dolarlık kısmının binalarda tüketildiğini ve bunun enerjiye ayrılan bölümünün yüzde 80 olduğunu aktaran Alkin, “Yani bina içerisinde kullandığımız enerjinin yüzde 80’i ısıtma ya da soğutmaya gidiyor” dedi. Avrupa Birliği’nin uygulamaya başladığı Yeşil Mutabakat’ın enerji verimliliği boyutlarına dikkat çeken Alkin, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim AB’ye ihracatımız, toplam ihracatımızın yüzde 51’i ve Avrupalılar artık; ‘ben sıfır karbon ayak izi istiyorum’ diyor. Ülke olarak 200 milyar dolar ihracatı aşacağız, bunun 100 milyar doları, eğer işimizi doğru yaparsak garanti, yapamazsak risk altında.”

Hedeflerinin daha az enerji tüketerek aynı randımanı hatta daha fazlasını sağlayabilmek olduğunu söyleyen Alkin, enerji verimliliği ile ekonominin yüksek enflasyon ve faiz gibi kronik sorunları arasındaki bağlantıyı şöyle açıkladı: “Enerjiyi verimli kullanamamaktan dolayı cari açığımızı kapatamıyoruz, cari açığımızı kapatamadığımız için döviz kurları hep sıcak kalıyor, döviz kurları sıcak olduğu için enflasyon yüksek, enflasyon yüksek olduğu için faizler yüksek.”

“Konutlarda kullanılan enerji sanayide kullanılanı geçti”

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz da enerji verimliliği ve tasarrufu konusundaki farkındalığı artırmaya çalıştıklarını söyledi. Korkmaz, 2018’den bu yana konut tipi yapılarda kullanılan enerjinin, sanayide kullanılan enerjiyi geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Artık konutlarımızda, sanayi yapılarımıza göre daha fazla enerji harcıyoruz. Son 10 yılda ülkemizin tükettiği enerji yüzde 40 oranında arttı. Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda Avrupa’da belirli dönemlerde belirli hedefler konuluyor ve bunlara ulaşılması için gerekli düzenlemeler yapılıyor, bizde de benzer bir yöntem izlenmeli ve bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz.”

“Türkiye’nin kasasında 40 milyar dolar kalabilir”

VEDİMDER’in toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin en çok ‘üretime, istihdama, ihracata, dolara ve ithalatı azaltmaya’ ihtiyacı olduğunu belirtti. Karalar, “Bu ülke 1970’lerden beri dolar krizine girer, çıkar ama doların daha fazla olması, daha az ithalat olması noktasında siyasetçiler ne yazık ki ciddi bir önlem almaz” dedi. Sadece enerji verimliliği konusuna 30-40 milyar dolar yatırıldığında, dört-beş sene sonra yüzde 40-50’ye varan bir enerji tasarrufu sağlanabildiğini ifade eden Karalar, “Bu, dört senede verdiğiniz parayı amorti edeceksiniz anlamına gelir, bu paranın Türkiye’nin kasasında kalması demektir” diye konuştu.