Engellilerden 10 milyon euroluk katkı

AB fonları ve Türkiye İş Kurumunun desteğiyle Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde 2006’da 72 dönümlük arazide 5 bin 400 metrekare alanda üretime başlayan merkezde, yıldan yıla kapasite artırımına gidildi.

Son olarak 2 bin 200 metrekare ilave edilmesiyle kapalı üretim alanı 12 bin metrekareye çıkarılan merkezde, 135 engelli istihdam ediliyor. Çalışanlarının yüzde 80'i kadınlardan oluşan merkezde üretilen konfeksiyon ürünleri dünyanın dört bir tarafındaki ülkelere gönderiliyor.

KOCAELİ