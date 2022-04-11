ENPATEK, Avrupa’ya ihracat için ürünlerinin verimliliğini artıracak

Mersin’de gıda sektörü başta olmak üzere pek çok sektöre yönelik Koli Paketleme Makineleri ve Robotik Otomasyon tedarik eden Enpatek Paketleme Teknolojileri, ihracatını geliştirmek adına markalaşma ve Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Enpatek Paketleme Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Can İnandıroğlu, son süreçte tamamladıkları yeni makine tasarımları ve yeni teknolojileriyle endüstri 4.0’a uygun yeni nesil mekanizasyon çözümlerine imza attıklarını kaydetti.

2022 yılındaki en büyük hedeflerinin Avrupa’ya ihracata başlamak olduğunu belirten Mehmet Can İnandıroğlu, “Endüstriyel firmaların nihai ürünlerinin korunması ve taşınması için yenilikçi paketleme prosesleri geliştiriyor ve bu noktada Endüstri 4.0’ı arkamıza alarak müşterilerimizin fabrika verimliliklerini arttırıyoruz. Geliştirdiğimiz yeni nesil teknolojiler sayesinde endüstriyel tesislerin üretim süreleri ve enerji tüketimi azalırken üretim miktarı ve ürün kaliteleri artıyor. Bugüne kadar pek çok endüstriyel marka için üstün mühendislik gerektiren paketleme makinelerine imzamızı attık. Yeni hedefimiz yurt içi pazarlarda yakaladığımız başarıyı yurt dışı pazarlara taşımaktır. Hedefimiz, sektörde ülkemizin Avrupa’ya açılan penceresi olmak. Makinelerimizde kullandığımız yardımcı ekipmanlar tüm dünyada kabul gören yüksek kaliteli ürünler olup, üretimimizi Avrupa kalite standartlarına çıkartmak adına belgelendirme projelerimize başladık. Avrupa’nın dışında Orta Doğu, Afrika’ya da ihracatımız devam ediyor” dedi.

Özellikle koli paketleme makinalarında markalaştıklarını ifade eden Mehmet Can İnandıroğlu, ürünleri hızlı ve verimli şekilde paketleyecek prosesleri tedarik ettiklerini belirtti. Makinelerinin aynı enerji sarfiyatında daha çok işlem yapabilmesine olanak sağlayacak yeni mekanik tasarımlar ve teknolojiler üzerinde Ar-Ge yaptıklarını kaydeden İnandıroğlu, “Bizi sektördeki diğer firmalardan ayıran en önemli farkımız sabit ürün portföyüne sahip olmayıp iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun mekanizasyon çözümleri sağlamamızdır. Tam otomatik koli paketleme hatlarının dışında robotik kartezyen sistemler, koli bantlama makinaları, palet streç sarma makinaları, palet taşıma sistemleri, konveyör sistemlerinde de çözüm ortağıyız. Tasarım gücümüzle tüm makinelerimizi kendimiz üretiyoruz. Koli paketleme makinalarımızda üstten koli içine yerleştirme, yandan koli içine yerleştirme, alttan koli içine yerleştirme gibi çok esnek ve farklı modellere sahibiz” diye konuştu.