Enton, yatırımda rotayı güneş enerjisine çevirdi

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Enerji nakil hatları, şehir şebekeleri, aydınlatma tesisleri ve demiryolu elektrifikasyonunda kullanılan beton direk ile traverslerini üreten Enton Beton, fabrika çatısı üzerine kuracağı 600 kilovatlık güneş enerjisi santrali (GES) ile enerji üretmeyi planlıyor. Türkiye’nin beton direk ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan Enton Beton, yatırım rotasını sürdürülebilir enerjiye çevirdi.

Enton’un, beton enerji mamulleri üretiminin dışında enerji sektöründeki bir diğer faaliyet alanının güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi olduğunu ifade eden Enton Beton Genel Müdürü Kerem Toparlar, “Güneş enerji santrali kuran Eskişehir’in ilk, Türkiye’nin ise 9’uncu şirketiyiz. Tepebaşı bölgesi Nemli Mahallesi sınırları içerisinde 3 ayrı tesis kurduk. İlki 2015’te, ikincisi 2016’da, üçüncüsü ise 2017 yılında devreye girdi. 2.8 MW’lik kurulu güce sahibiz. Yıllık 4,5 milyon kilovat/ saatlik elektrik üretiliyor. Ayrıca bu tesislere ek olarak, şebekeden bağımsız, güneş ve rüzgardan beslenerek elektrik üretimi gerçekleştiren ve bunu ileri teknoloji pillere depolayan bir tesisimiz daha mevcut” diye konuştu. Ayrıca Eskişehir OSB’de yer alan fabrikalarının çatısına kurmayı planladıkları 600 kilovatlık GES için de başvuru yaptıklarını belirten Toparlar, “Burayı da kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirket olarak atık yönetimi ve enerji verimliliği konusuna önem gösterdiklerini ve bu amaçla beton direk sevkiyatlarını yapan TIR’lar ve kamyonlarda sıkıştırılmış doğalgaz kullandıklarını belirten Toparlar, “Bu yakıt, mazot yakan araçlara göre 2/3 oranında daha az karbon salımı yapıyor. Ciddi bir karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Aynı zamanda üretim tesislerimizde beton direk üretiminde kullandığımız büyük bir buhar kazanımız var. Burada atıl enerjiden birçok kez yaralanıyoruz” diye konuştu.

Otomasyon için 5 yılda 1 milyon dolarlık yatırım

Firmalarının Eskişehir OSB’deki 12 bin metrekare kapalı toplam 38 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde günlük 280, yıllık ise 100 bin beton direk üretimi gerçekleştirdiğini kaydeden Toparlar, şirket olarak son 5 yıl içerisinde makine ekipman yatırımlarına ağırlık verdiklerini anlattı. Toparlar, “Fabrikamızda otomasyona ağırlık vererek, makine parkımızı genişlettik. Sektörümüz emek yoğun bir sektör. El ile yapılan çok fazla operasyon bulunuyor. O yüzden elimizden geldiğince bunları robotik otomasyona çevirdik. Son beş yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık makine yatırımı gerçekleştirdik. Bu makineler ihtiyaçlarımıza cevap veren, bize özel üretilmiş ekipmanlar” dedi.