Er-Bakır’dan yazılı açıklama

DENİZLİ - Yapılan yazılı açıklama şöyle: Türkiye’nin en büyük 25 sanayi kuruluşu arasında yer alan ve Ege bölgesinin en büyük ihracatçısı olan Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri AŞ’de, Rekabet Kurulu ve kreditör bankaların izinlerini takiben, ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Hissedarlar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak, şirket sermayesinde Abalıoğlu Grubu'nu temsil eden hisseler, kurucu ortak Ahmet Nuri Erikoğlu Holding tarafından devralınmış ve yeni yönetim kurulu holding hissedarları Müjdat Keçeci, Vedat Erikoğlu ve Sedat Erikoğlu’nun katılımıyla oluşmuştur. Yakın zaman önce 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Er-Bakır’ın temelleri aslında kuruluşundan çok daha eskilere dayanmakta. Kurucusu merhum Ahmet Nuri Erikoğlu’nun vizyonerliği ile filizlenen girişimleri neticesinde bugün bir sanayi devine dönüşen Er-Bakır; 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapmakta, dünyanın önde gelen otomotiv, beyaz eşya üreticileri ile arasında NASA'nın da bulunduğu havacılık ve uzay sanayi şirketlerinin global tedarikçilerine nitelikli ve yüksek katma değerli bakır iletkenler tedarik etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de enerjiden, emaye bobin teline, telekomünikasyondan yüksek hızlı data transferine kadarhemen her sektörde Er-Bakır ürünlerinden biri mutlaka kullanılmaktadır. Hedef odaklı ar-ge çalışmaları, yüksek teknoloji ve uzmanlığı birleştiren üretim anlayışı ile özellikle yüksek hızlı tren gibi stratejik kamu yatırımlarında Türkiye’de sadece Er-Bakır tarafından üretilebilen özel alaşımlı ürünlerin yerli temini sağlanmaktadır. Er-Bakır global pazarlardaki pozisyonunu daha da güçlendirmek amacıyla bir süredir devam ettirdiği uzun vadeli refinansman çalışmalarını da bu sene içerisinde başarıyla tamamlayarak stratejik hedefl eri doğrultusunda rekabetçi kimliğini pekiştirmiştir. Er-Bakır bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak aynı hizmet kalitesi ve yenilikçi vizyonuyla tüm paydaşları için değer yaratmaya devam edecektir.