Erbil’de Türkiye Ticaret Merkezi hizmete açıldı

MERSİN -Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TISİAD), Irak’ın Erbil şehrinde TISİAD-Türkiye Ticaret Merkezi’ni (TTTM) hizmete açtı. Irak ile Türkiye’nin ticaret hacmini artıracak çalışmalar yapan TISİAD tarafından kurulan merkez, 32 bin m2 alan üzerinde faaliyet gösterecek. 5 bin m2 depo alanı, 2 bin 240 m2 ofis alanı, 25 bin m2 açık alanı, 300 kişilik etkinlik alanı ile 300 firmaya aynı anda hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan merkez, Erbil’in merkezinde yer alan konumu ve tasarımı ile de dikkatleri üstüne çekecek. Havalimanına 20 dakika mesafede yer alan TTTM’den ayrıca Irak’ın diğer şehirlerine de kolay ulaşım imkânı bulunuyor.

Danışmanlık hizmetleri de verilecek



TTTM’nin Irak’ta yatırım yapmak isteyen ya da yurtdışına açılmak isteyen Türk yatırımcılarına büyük güven vereceğini belirten TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, merkezden hukuki danışmanlık, mali danışmanlık hizmetlerinin de sağlanacağını söyledi. Bu sayede maddi yetersizlik, güvenlik sorunları, bürokrasi gibi etkenler yüzünden Irak’a açılamayan yatırımcılara yeni imkanlar sağlayacaklarını ifade eden Kılıç, “Türk yatırımcı bu olanaklarla hem yurtdışına açılabilecek hem de Türk mallarının tanıtılmasında büyük rol oynayacak. Sahip olduğu depolama alanı, showroomlar, mağaza ve ofislerle; depolama bazlı satış, sipariş bazlı satış ve proje bazlı satış yöntemlerine elverişli durumda” diye konuştu.

TTTM’de ayrıca her katılımcıya özel bir sergi alanı tahsis edileceğini ve gümrükleme hizmetlerinin sağlanacağını belirten Nevaf Kılıç, şöyle konuştu: “Temel amacımız, bir taraftan ihracatı artırırken, bir taraftan da markalaşma, katma değer, yerli üretim, tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirleriyle entegrasyonu geliştirmek. Merkezimiz bir nevi, Türkiye’nin yurtdışındaki tanıtım ve lojistik üssü olarak faaliyet gösterebilme kapasitesine sahip olacak.”