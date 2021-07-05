Erçetin Gülyağı, gül suyunu toz haline getirmeyi başardı

Ahmet USMAN



İZMİR - Erçetin Gülyağı, dünyada ilk kez gül suyunu toz haline getirmeyi başardı. Firma, gül suyunun kullanım ve saklama kolaylığının yanı sıra, stabilizasyonunu da artıracak olan enkapsüle edilmiş toz formuna getirilmiş yeni ürüne, uluslararası alanda patent almak için gerekli başvuruları yaptı. Gül suyu üreticilerinin en büyük sorununun ürünün saklanması olduğunu belirten Erçetin Gülyağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erçetin, “Mayıs- Haziran aylarında üretimi yapılan tonlarca gül suyunun yaklaşık bir yıl boyunca stabil ve hijyenik koşullarda saklanması gerekiyor. Gül suyu doğallığı, antiseptik özelliği, cilt bakımındaki yararları nedeniyle öne çıkan bir ürün. Bizim uygulamamızla gül suyu her zaman taze ve standart olarak üretilebilecek ve kullanılacak. Tüketici de piyasada bolca bulunan ve esansla yapılan kimyasal gül sularını kullanmak zorunda kalmayacak” diye konuştu.

Hasatta kayıp yaşandı

Ar-Ge çalışmalarının kimya mühendisi Esma Özusta tarafından geliştirildiğini anlatan Erçetin, “Destek için başvurduğumuz KOSGEB’den, böyle bir projenin başarılı olamayacağı gerekçesi ile olumsuz yanıt aldık. Fakat yaptığımız çalışmalarla gül suyunu toz haline getirmeyi başardık. Uluslararası alanda patent başvurusunda bulunduk” dedi.2021 gül toplama sezonunun önümüzdeki günlerde sona ereceğini ifade eden Erçetin, “Don ve mayıs ayının kurak geçmesi nedeniyle bu yıl hasatta yüzde 40’a varan kayıp oldu” diye konuştu.