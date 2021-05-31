Erciş Şeker Fabrikası sahasındaki binaların yıkımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. mal ve hizmet satış yönetmeliği esaslarına göre, Erciş Şeker Fabrikası sahasında bulunan eski ofis binası ve memur misafirhanesi binalarının yıkılması ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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