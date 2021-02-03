Erciyes ile Ukrayna arasında turizm işbirliği güçleniyor

KAYSERİ - Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha ve beraberindeki heyet turizm ilişkilerini geliştirmek, sanayi ve ticaret başta olmak üzere çok yönlü işbirliği sağlamak amacıyla Kayseri Erciyes AŞ’nin davetlisi olarak Kayseri’ye geldi. Sybiha, 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’yi gezerek, Kültepe-Kanış’i, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ve Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.



Kayseri Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı heyete eşlik ederek Erciyes’te yapılan yatırımlar ve sahip olduğu imkânlar hakkında bilgiler verdi. Kayseri’nin tarihine ve kültürüne hayran kaldığını ifade eden Sybiha, “Kayseri şehri gerek ekonomik açıdan gerekse insani ilişkiler açısından Ukrayna’da daha önce değerlendirilmedi. Bizler burada gördük ki yapılması gereken çok şey var. Turizm başta olmak üzere her alanda daha güçlü işbirliği yapabiliriz” dedi. Murat Cahid Cıngı ise son dört yıldır kış turizmi temelinde Ukrayna ile başlatılan çalışmalarda olumlu gelişmeler kaydettiklerini belirterek, “Kiev’den haftada bir başlayan uçak seferleri Odessa, Harkov, Zaporijya gibi şehirlere de yayıldı. Erciyes’in bilinirliği Ukrayna’da her geçen yıl daha da artıyor. Bundan sonraki süreçte büyükelçiliğin de bu sürece dâhil olmasıyla hem turizmde hem de sanayi, ticaret alanlarında çok daha güzel işler yapacağımıza eminiz” diye konuştu.