Erciyes Mükemmellik Zirvesi ‘dijital gelecek’ için yapılacak

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Temsilciliği tarafından organize edilen 7.Erciyes Mükemmellik Zirvesi, 13 Ekim’de “Dijital Gelecek” ana teması ile online olarak gerçekleşecek. Dijital ortamda gerçekleşecek olan zirve, her yıl olduğu gibi işin uzmanlarına ev sahipliği yapacak.

Dört ana oturumdan oluşması planlanan etkinliğin açılışında FutureBright CEO’su Akan Abdula, Algoritmalar Çağında Gerçeği Aramak başlığıyla konuşma yapacak. Program akışıyla ilgili bilgi veren KalDer Kayseri Temsilciliği Yöneticisi Latife Sönmez Şahin, “Birinci Sohbet oturumu SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt’ın moderatörlüğünde, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdoğan ve MultinetUp CEO’su Demirhan Şener’in konuşmacı olarak katılımı ile Geleceği Dijitalleşerek Yönetin başlığı ile düzenlenecek. Üretimden yönetime iş hayatında dijitalleşme hangi konumda ve gelecekte neler olacağı iş profesyonelleri tarafından konuşulacak. İkinci sohbet oturumu Geleceğin İş Fırsatları başlığı ile ASPİLSAN Enerji Üretim Müdürü Şule Hüsrevoğlu’nun moderatörlüğünde, TÜBİTAK, Bilgem Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun ve GLOBİZİ CEO’su Cüneyt Erpolat katılımları ile düzenlenecek. Bu oturumda dijital dönüşüm ile dizayn olan gelecekte geleceğin iş fırsatları konuşulacak. Zirvenin son özel oturumunu ise Özüne Dön, Kendini Bul başlığı ile motivasyon konuşmasını Topraktan Tabağa Kurucusu Ebru Baybara Demir yapacak” dedi.