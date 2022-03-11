Erciyes'te günü birlik tesis alanı satışa çıkarıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes mahallesinde bulunan günü birlik tesis alanını ihaleyle satacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes mahallesinde bulunan günü birlik tesis alanını ihaleyle satacak.
İhale 22 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İhalede muhammen bedel 7 milyon 500 bin Türk Lirasıdır.