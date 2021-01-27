Erciyes’te, Kamp Merkezi’ne 6 futbol sahası daha yapılacak

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes’in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmaları kapsamında KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanlarıyla yatırım toplantısı yaptı.



Erciyes’i sadece üç ya da dört ay kayak merkezi olarak anılmaktan öte sporun merkezi haline getirme odaklı çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizde 2 futbol sahasını hayata geçirdik, ihale ile hak sahiplerine teslim ettik. Yoğun bir talep söz konusu olunca 6 saha daha yaparak buradaki potansiyele hizmet amacıyla çalışmalarımızı yürütme ve artırma yönünde karar aldık” dedi.