Erdemli’de alternatif turizm alanları geliştirilecek

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteklediği proje kapsamında Erdemli’de bulunan arkeolojik, tarihi, doğal ve kırsal değerlerin bütünleşik bir plan dahilinde kent turizmine kazandırılması hedefleniyor. 12 farklı yürüyüş parkuru belirlenen projenin toplam bütçesinin 250 bin TL olduğunu ifade eden Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, Olba Kültür Yolları projesi ile ilçedeki mevcut kültür turizmi olanaklarının sürdürülebilir doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal turizm ilkeleri ile bütünleştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Olba Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Proje Koordinatörü Doç. Dr. Nida Naycı ise “Projedeki en büyük hedeflerimizden birisi de kırsal kalkınma hedefli eko-turizm projeleri geliştirmekti. Dünyada deniz, kum, güneş ve kitle turizminin yerini hızla yaygınlaşan eko-turizm yaklaşımları alıyor” diye konuştu.