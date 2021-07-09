Erdil, sipariş usulü üretimi seriye çevirmeyi planlıyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) zırhlı, paletli ve tekerlekli araçları için yedek parça üreten Erdil Otomotiv, ithal edilen ürünlerin ikamesine ve mevcut ürünlerde seri üretime yoğunlaştı. Erdil Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erdil, “Hem TSK’nın ithal ettiği yedek parçaları üreterek paranın ülkede kalmasını sağlamak hem de sipariş usulü ilerleyen üretimimizi seri üretime çevirmek istiyoruz” dedi.

Küçük bir atölyede 1973 yılında TSK’nın ihtiyaç duyduğu yedek parçaların satışını yaparak faaliyete başlayan Erdil Otomotiv, şu anda Kayseri OSB’de yer alan 3 bin 600 metrekaresi kapalı, toplamda 16 bin metrekarelik alanda zırhlı, paletli ve tekerlekli araçlar için yedek parça üretimi yapıyor. Firma, yedek parça satışını ise yine Kayseri’de bulunan satış mağazalarında gerçekleştiriyor. ABD, Malezya, İsrail, İspanya, Afrika ülkeleri, Almanya ve Mısır'a ihracat yaptıklarını dile getiren Erdil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erdil, “Yedek parça satışıyla girdiğimiz otomotiv sektöründe üretici olmayı başardık. TSK envanterindeki zırhlı, paletli ve tekerlekli araçlar için yedek parça üretimi yapıyoruz” dedi. Son dönemde Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyleyen Erdil, hem TSK’nın ithal ettiği yedek parçaların yurtiçindeki üretimini yapmayı hem de seri üretime geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.