Eresin Enerji, biyogaz tesisiyle çiftçi ve besiciye elektrik verecek

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Eresin Enerji Yatırım Ortaklığı, “yap-beraber işlet-devret” modeliyle, tarım ve hayvancılığa dayalı tüketim tesisleri kurma projesine hız verdi. İlk projesini Şarkışla’da hayata geçiren şirket, şimdi de Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 20 milyon dolarlık GES-biyogaz-enerji depolama tesisi için temel attı. Kullandığı Alman teknolojisiyle özellikle biyogaz üretiminde iddialı olan Eresin’in asıl hedefi ise küçük ölçekli çiftçi ve besicilerin ihtiyaç duydukları enerjiye daha uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak.

Kayseri merkezli kurulan Eresin Enerji, Almanya’da da yenilenebilir enerji sistemleri sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyor ve bünyesinde 1998 yılından bu tarafa fotovoltaik, rüzgar, biyogaz ve elektrik depolama sistemleri yer alıyor. Şirket aynı zamanda yine Almanya’da faaliyet gösteren 4E Holding ile de yatırım ortaklığı yapıyor. 4E Holding işbirliğiyle Türkiye’ye teknoloji ve bilgi transferi yaparak yenilenebilir enerji alanında yatırımlarda bulunuyor. Temelde enerjiye değil tarım ve hayvancılığa yatırım yaptıklarını söyleyen Eresin Enerji Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin, “Tarımsal ve hayvansal sulamada kullanılan elektrik maliyeti yüksek olduğu için çiftçiler ve besiciler işlerini terk ediyor. Tarım arazileri kuruyor, meralar boşalıyor. Bizde yap-beraber işlet-devret modeliyle tarım alanlarının yanına güneş enerji santralleri, besi çiftçiliklerinin yanına biyogaz tesisleri kurarak, çiftçi ve besicinin ihtiyaç duyduğu enerjiye yaklaşık yüzde 15 civarında daha düşük bir maliyetle ulaşmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken Türkiye’de bugüne kadar kullanılmamış bir Alman teknolojisinden faydalanıyoruz. Alman ortaklarımızın 2014 yılında başladığı çalışmalar sonucunda, bir biyogaz tesisinin örnek vermek gerekirse 3 bin hayvandan elde ettiği enerjiyi 300 hayvandan elde edebilecek ve verimliliği yüksek olan bir sistem geliştirdik. Patenti bizde olan bu sistem sayesinde kırsal alandaki küçük üreticilere ulaşabiliyoruz. Sistem için biz yatırım yapıyoruz, çiftçilerimizle birlikte işletiyor ve sözleşme süresi dolduğunda devrediyoruz” dedi.

“Şefaatli enerji üssü olacak”

Alman ekibin yakın tarihte Türkiye’ye gelerek projelere hız vereceğini aktaran Mehmet Eresin, önceki hafta temelini attıkları Şefaatli projesiyle ilgili ayrıntıları da paylaştı. 2023 Mart ayında kurulumuna başlayacakları projeyi yaklaşık 36 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Mehmet Eresin, “Proje kapsamında yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçireceğiz. Kullanım hakkı 30 yıl süreyle bizde olacak. Ancak kullandığımız teknolojiyle çok daha uzun süre hayatta kalabilecek bir tesisi Şefaatli’ye kazandırmış olacağız. Yaklaşık 325 bin metrekarelik alana GES, biyogaz ve enerji depolama sistemleri kuracağız. İlk aşamada 13 magawattlık bir güneş enerji sistemini hayata geçireceğiz. Projenin devamında güneş enerji sistemimiz toplamda 20 megawatt olacak. Projenin teorik planlamasından pratikteki uygulamasına kadar tüm aşamalarını biz hayata geçireceğiz. Şefaatli’de böylece enerji üssü haline gelecek” diye konuştu. Eresin Enerji’nin ana hedefinin kamu kurum ve kuruluşları değil, çiftçi ve besiciler olduğunu söyleyen Mehmet Eresin, Türkiye’de ilk kez Şefaatli Belediyesi’nin kendi arazisini küçük üretici için güneş enerji santraline açtığını kaydetti.