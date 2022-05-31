Ereteam, tecrübesini Amerika’ya taşıdı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi şirketlerinden biri olan, veri odaklı karar alma kültürünü kuruluşlara adapte etme vizyonu ile çalışan Ereteam, veri entegrasyonu iş zekâsı, performans yönetimi, kurumsal pazarlama yönetimi, finansal kaynak planlaması ve risk yönetimi gibi çok geniş alanda çözüm ve hizmet sunuyor. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile etkili iş ortaklıkları gerçekleştiren, kamu, finans, telekomünikasyon, ilaç, sigorta ve perakende gibi birçok sektöre veri analizi ve iş optimizasyonu çözümleri sunan Ereteam, başarısına başarı katmaya devam ediyor.

Çalışma süreçlerine ve verdikleri hizmete dair bilgi veren Ereteam’in Operasyon ve Analitikten Sorumlu Başkanı Demirhan Yenigün, ‘’41 eyalette 32 milyondan fazla müşteriye hizmet veren lider bir telekomünikasyon firması olan müşterimizle iki yıldan fazla süren kapsamlı bir proje çalışmasının sonunda; özellikle doğrudan pazarlama alanında artık günlük çalışma rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası olan bir sistem kazandırdık. Bu çalışmamız hem kullanıcılar nezdinde hem de üst düzey yönetim nezdinde büyük takdirle karşılandı. Ereteam olarak veriyi iyi anlayabilmek ve aldığımız verinin şirketlere doğru entegre edilebilmesi üzerine çok önemli tecrübelerimiz var. Bünyesinde çok fazla sistem ve sayısal veri barındıran ve Amerika`nın önde gelen telekomünikasyon firmalarından biri olan müşterimiz de data analitik konulardaki geçmiş tecrübelerimizi göz önüne alarak bizi projelerine davet etti. Sektöründe bir dev olan bu firmanın doğrudan bizi tercih etmesi bizi onure etti”dedi.

“Bütüncül bir sistem yarattık”

Geliştirdikleri sistemle performans raporlaması, satışların nasıl gittiği, hangi kampanyaların ne tip sonuçlar getireceği konusunda çok daha ileri seviyeye taşındığını belirten Demirhan Yenigün, “Şirkette bulunan her bölümün, örneğin pazarlama, satış grubu gibi, verilerinin toplandığı ayrı veri tabanları mevcuttu ve bunlar birbirleriyle komünikasyon halinde değildiler. Yapılan bir kampanya sonunda satış sürecinde neler olduğunu bir araya getirecek bir sistem yoktu. Bizler, tüm verileri toplayarak bütüncül bir sistem yarattık. Tüm sistemlerden gelen verileri toplayıp, her aşamada bunları birbiriyle birleştirip tam olarak bir bütün satış sürecinin nasıl geçtiğini belirledik. Hangi pazarlama kanallarından daha iyi sonuçlar çıkacağını daha iyi öngörebiliyoruz. Bu, onlara kazandırdığımız önemli bir sisteme dönüştü. Böylesine büyük bir projeyi şirketin yöneticilerinin takdirini kazanarak tamamladık’’ diye konuştu.