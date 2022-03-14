Erhas Mühendislik, ürün ve hizmet ağını Unox’la büyüttü

DENİZLİ - Endüstriyel malzeme satışı ve tesisat ürünlerinde 45 yıldır hizmet veren Isımatik firmasının iştiraki olarak Denizli’de faaliyet gösteren Erhas Mühendislik, Unox Bölge Bayiliğini de alarak ürün ve hizmet ağını genişletti. Sanayinin kullandığı tesisat malzemelerinden başta pompalar olmak üzere, vanalar ve ölçüm cihazları konusunda bayilikleri bulunan Erhas Mühendislik, Dedeman Park Otel’de düzenlediği seminer ile hizmet ve ürünlerini tanıtıp, buhar kaçaklarının önemi ve kondenstop izleme konusunda eğitim verdi.

Erhas Mühendislik Genel Müdürü Hilmi Yeşil, Unox Genel Koordinatörü Ergün Çakıner’in de katıldığı seminerde Teknik Destek Sorumlusu Makine Mühendisi Behiç Akkan, ürünler ve hizmetleri hakkında yaklaşık iki saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Akkan, endüstriyel malzeme satışı ve satış sonrası hizmetler, proje, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, mekanik tesisat ve taahhüt, buhar tesisatları, kızgın yağ tesisatları, yangın tesisatları, hava tesisatları, su tesisatları, hidrofor tesisatları hakkında bilgi verdi.

Unox Genel Koordinatörü Ergün Çakıner, gıda, tekstil, boyahaneler başta olmak üzere buhar kullanılan tüm sektörlere hizmet verdiklerini belirterek, “Pnömatik valf, selenoit valf, kontrol vanaları, elektrik aktüarler, kelebek vanalar, kondenstop üretimi yapıyoruz. Türkiye’de ilk elektrikli aktüatör üreten şirketiz. Alanımızda geniş ürün yelpazesi, yerli teknoloji ile 16 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüksek üretim kapasitemiz ve kalitemizle müşterilerimize sürdürülebilir, uzun ömürlü, az bakım maliyeti gerektiren ürünler sunuyoruz. Unox olarak, Erhas Mühendislik iş birliğiyle Denizli sanayisine de hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Erhas Mühendislik Genel Müdürü Hilmi Yeşil ise, “Sanayide buhar kaçakları ciddi enerji kapılarına yol açabiliyor. Unox ürünleri işletmelerde ciddi maliyet oluşturan enerjide yüzde 30-40 oranında enerjide tasarruf sağlıyor. Denizli sanayisine yerli teknoloji ürünlerimizle hizmet vererek enerji maliyetlerinin düşmesine katkı sağlamak amacındayız” şeklinde konuştu.