Erkin Şahinöz ‘Türkiye ve dünyada değişen yeni düzeni’ Bursalı iş insanlarına anlattı

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nce düzenlenen ‘Tecrübeler Konuşuyor’ panelinin konuğu Amerikan Merkez Bankası FED Eski Araştırma Direktörü, Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz oldu. Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz, TÜGİAD üyeleriyle buluştuğu programda, ‘İş Zekası Geliştirme Faktörleri’, ‘Kripto Dünyasındaki Gelişmeler ve Yatırım Temaları’, ‘Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yeni Düzen’ konuları başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri anlattı. Şahinöz, değişen ekonomik düzen ile ilgili açıklamalarda bulunarak kripto dünyası ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Panelde konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijitalleşme konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijitalleşme konularında TÜGİAD’ın çalışmalarının hızla sürdüğünü aktaran Çevikel, “İklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı gibi başlıklar başta olmak üzere çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularına TÜGİAD olarak dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bu anlamda su ayak izini ilk defa dile getirmiş Sivil Toplum Kuruluşuyuz. İklim değişikliği oldukça önemli, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili projelerimizi paylaşacağız” dedi.

Türk girişimciler ve teknoloji yatırımları için fon oluşturuldu

Çevikel, Türkiye’nin teknoloji ithal eden bir ülke olduğunu ve artık bu pozisyondan üretici konumuna geçmesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle devam etti, “Teknoloji ithal eden bir ülkeyiz artık teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda TÜGİAD olarak görev ve bilincimizin farkında olarak TÜGİAD Genel Merkezimizle birlikte ‘Domino Venture’ fonumuzu oluşturduk. Böylesine uluslararası bir projeyi ilk defa hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. 20 milyon Euro’luk bir fon oluşturuldu. Bu fonu Türk girişimcilerine ve teknoloji yatırımlarına harcayacağız. Bu sadece TÜGİAD üyeleri için değil Türk gençliği için çok önemli bir proje. Ülkemizin geleceği için bir diğer önemli konu ise startup konusu, bu konu gerçekten çok önem verilmesi gereken bir konu.” Öte yandan, fonun ilk yatırımcısı ise TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel oldu.

“TÜGİAD’ın yurt dışında temsil kabiliyeti artarak devam edecek”

TÜGİAD’ın ilk kadın genel başkanı olan Nilüfer Çevikel, TÜGİAD’ın kadın üye sayısı artırma yoluna gittiğini ifade etti. Çevikel, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine asla kadınların çalışmadığı bir toplumda gelinemez. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye kadın temsili sıralamasında G-20 ülkeleri içerisinde Kanada ve Fransa’dan sonra 3. sıraya yükseldi. Bu hepimizin başarısı. Bu da bizim ulusal anlamdaki başarımız oldu. TÜGİAD hızla yurt dışında uluslararası temsil kabiliyetini artırarak devam edecek” diye konuştu.

“Köklü ve kalıcı adımlar atılmalı”

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker de konuşmasında; maliyet artışları ve döviz kurlarındaki yükselişe vurgu yaparak, “Üretimimizi artırmaktan başka yolumuz yok. Bu anlamda ekonomimiz ne kadar güçlenirse Türk Lirasına olan güven de aynı oranda artacaktır. Türk lirasına olan güveni artırmalıyız” dedi. Parseker, dünya genelinde 800 üyeyi, 60’tan fazla sektörü bir araya getiren, yıllık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan TÜGİAD’ın 35. kuruluş yılına vurgu yaparak şöyle konuştu, “Küresel ticarette dengelerin çok hızlı değiştiği bir dönemdeyiz. Enflasyonla mücadele konusunda devletimizin attığı adımları yakından takip ediyor, döviz kurlarındaki yükselişin iş dünyasında oluşturduğu endişeyi de yakından görüyoruz. Üretiminin tüm paydaşlarına yansıyan maliyet artışları, üretici ve tüketicinin yükünü artırmaktadır. Bu anlamda, başta enflasyonla mücadele olmak üzere köklü ve kalıcı adımların atılması, iş dünyasının en büyük beklentisidir” ifadelerini kullandı.

“Türk Lirası’na olan güveni artırmalıyız”

Döviz kurlarındaki yaşanan gelişmelere dikkat çeken Parseker, “Döviz kurlarındaki öngörülemez artışlar, iş dünyasında tedirginlikleri de beraberinde getirmektedir. Panik ve tedirginlik havasını dağıtacak, dövizdeki kırılganlığın önüne geçecek, yatırıma ve üretime teşvik edecek hamleler için hızlı bir şekilde harekete geçilmelidir. Döviz kurlarında yaşanan artışlar toplumun her kesiminden herkesi doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor. Döviz kurlarının iş dünyasında yaşattığı tedirginliği kırmak ve küresel ticarette sesimizi daha güçlü çıkarmak için üretimimizi artırmaktan başka yolumuz yok. Bu anlamda ekonomimiz ne kadar güçlenirse Türk Lirası’na olan güven de aynı oranda artacaktır. Türk Lirası’na olan güveni artırmalıyız. Bu sebeple sanayicimize yol gösterici adımlar, iş hacmini artıracak girişimler ve teşviklerin bu kritik dönemde büyük önem arz etiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bizler, üretimin paydaşları olarak; tüm zor süreçlerde ara vermeden üretmeye devam ettik. Bundan sonra da mücadelemiz devam edecek. Tüm zorlu süreçlerde ayakta durmayı başarabilen Türkiye ekonomisi, ekonomideki birtakım belirsizliklerin giderilmesiyle birlikte sağlam adımlarla hedeflerine ilerlemeye devam edecektir” dedi.

Program sonunda Erkin Şahinöz’e teşekkür plaketini Ahmet Parseker takdim ederken TÜGİAD’ın yeni üyelerine üyelik rozetleri Genel Başkan Çevikel tarafından takıldı.