Erman Grup, GES ile 3 ayda 250 bin TL'lik elektrik üretti

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Soğuk zincir lojistiği, tarım, sigorta ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren Mersin merkezli Erman Grup, Temmuz 2021’de yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile birlikte yeşil lojistik ve yeşil ofis yatırımlarına ağırlık verdi. İlk etapta 2015 yılında başladığı güneş enerji santrali (GES) yatırımını faaliyete alan firma, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılıyor. Mersin’deki tesislerinin çatılarına 300 bin dolar bütçeyle kurdukları 670 KW güce sahip GES ile 3 ayda toplamda 320MWh’lık enerji ürettiklerini kaydeden Erman Grup Genel Müdürü Emrah Deniz, “Güneşten ürettiğimiz elektrik ile ülke ekonomimize yaklaşık 250 bin TL katkı sağladık. Şimdiki hedefimiz enerji ve yakıt tüketimimizi azaltarak yıllık 500 ton karbon salınımının ve 14 bin ağacın kesilmesinin önüne geçmek” dedi.

"Tüketen değil, üreten firmayız"

Entegre tesislerinde en çok elektrik tüketim oranını Packerman Soğuk Hava Deposu’nda kaydettiklerini ifade eden Emrah Deniz, GES yatırımı ile birlikte bir yandan aylık olarak yaklaşık 80 bin TL’lik maliyetten kurtulduklarını diğer yandan şebekeye enerji vererek bölge ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti. Emrah Deniz, “Bölgemizde elektrikte tüketen değil, üreten firmalar arasında yer alıyoruz. Önümüzdeki süreçte elektrik tüketim oranlarımızı daha da düşürecek tasarruf projelerine yoğunlaşacağız. Tamamı Euro 6 C ve D standardına eriştirdiğimiz frigorifik araçlarımızı, yeni teknolojilerle donatıp karbon salınımımızı daha da azaltacağız” diye konuştu.

Otomotiv endüstrisini takip ediyor

Karbon nötr firmaları arasında yer almak için sahip oldukları Euro 6 teknolojisine sahip frigorifik araçların emisyonlarını daha da düşürecek ve yakıt tüketimini azaltacak yeni teknolojilere yönelik yeni yatırım projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Emrah Deniz, şöyle konuştu: “Soğuk zincir lojistiğinde kullandığımız 56 araçlık filomuzun tamamı Euro 6 ve yeşil motor teknolojisine sahip. Soğuk zincirde kullandığımız destek ekipmanlarının da tamamını elektrikli araçlara dönüştürdük. Küresel otomotiv endüstrisini yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 3 yıl sonra Euro 7 teknolojileri hayatımıza girecek. Bu teknoloji piyasaya sunulur sunulmaz araç filomuzu Euro 7 teknolojileri ile donatacağız.” Öte yandan yeni çevreci yatırımlar için satın alma birimlerinde belirli standartlar oluşturduklarını kaydeden Deniz, “Tedarik ettiğimiz ekipmanları fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisi ile çalışan ve düşük tüketim oranlarına sahip ürünlerden seçiyoruz. Yeşil ofis vizyonumuz kapsamında sürekli re organizasyon yaparak elektrik tüketim oranlarımızı azaltacak yöntem ve projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.