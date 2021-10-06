Ermeriç Gümrük Müşavirliği, lojistikte karayoluyla büyüyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde, bakliyat başta olmak üzere gıda, plastik, kimya, tekstil, makine ve medikal sektörlerinin gümrük işlemlerini yürüten Ermeriç Gümrük Müşavirliği, bu yılın başında lojistik sektörüne karayoluyla adım attı. Firma ilk etapta karayolu taşımacılığında büyümeyi planlıyor; orta vadede depolama ve denizyolu taşımacılığına da yönelmeyi hedefliyor.

Mersin merkezli olarak Temmuz 2003’te faaliyetlerine başlayan Ermeriç Gümrük Müşavirliği; Adana, İskenderun ve Gaziantep şube yatırımlarının ardından kara lojistiğinde büyüyor. Bu yılın başında hizmet portföyüne karayolu nakliyesini ekleyen firma, öz sermayesiyle çekici araç yatırımlarını sürdürüyor. Ermeriç Gümrük Müşavirliği Finans Müdürü Burcu Erol, karayolu nakliye yatırımlarının ardından orta vadede antrepo, gemi acenteciliği ve forwarder’lik hizmetlerini portföylerine eklemeye hazırlandıklarını kaydetti.

“2022’de yüzde 50 büyüme hedefliyor”

Gümrük müşavirliği hizmeti sundukları iş ortaklarına 2021 yılından itibaren fabrikadan gümrüğe, gümrükten fabrikaya nakliye hizmetlerine başladıklarını ifade eden Burcu Erol, bu sayede bir yandan sektörde rekabet güçlerini artırdıklarını diğer yandan iş ortaklarının iş yükünü azalttıklarını belirtti. Kara nakliyesi hizmeti ile birlikte 2021 yılını hem kapasite anlamında hem de cirosal düzeyde yüzde 25 büyüme ile kapatmayı öngördüklerini ifade eden Erol, “Kara nakliyesindeki yatırımlarımızın artması, yeni iş bağlantılarımız ve doğru piyasa koşulları oluşursa 2022 yılında en az yüzde 50 büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

“Intermodalde marka olmayı hedefliyoruz”

Uzun vadede bölgede lojistik sektörün tüm alanlarında faaliyet göstermeyi hedeflediklerini dile getiren Burcu Erol, “Yıllardır lojistik sektörünün temel taşlarından biri olan gümrükleme alanında hizmet veriyoruz. Lojistik sektörü içerisinde çeşitli uzmanlık alanlarını barındıran çok büyük bir alan. Hedefimiz uluslararası lojistik altyapısına sahip bölgenin önde gelen intermodal lojistik markalarından birini yaratmak” dedi.