ERÜ’de vefat eden öğrenciler için tören düzenlendi

KAYSERİ - Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kürşad Samed Özçine ve Hilal Sıkar fakülte bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandılar. Düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Fakülte Dekanları, Genel Sekreter Yardımcıları ile çok sayıda öğretim üyesi, idari personel, öğrenciler ile vefat eden Kürşad Samed Özçine ve Hilal Sıkar’ın yakınları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, törende yaptığı konuşmada Kürşad Samed Özçine ve Hilal Sıkar’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Rektör Çalış, Uçak Gövde ve Motor Bakımı bölümünde iki sınıfa Kürşad ve Hilal’in isimlerinin verilerek Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde her zaman yaşatılacağını belirterek, “Bugün çok hüzünlü bir gün yaşamaktayız. Kürşad’ımızı ve Hilal’imizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Sözün bittiği yerdeyiz. Hilal ve Kürşad her zaman kalbimizde yaşayacak. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı bölümünüzde iki sınıfımıza Kürşad’ımızın ve Hilal’imizin adını vererek isimlerini fakültemizde yaşatacağız. Elimizden başkada gelen bir şey yok maalesef. Ailelerimize sabırlar diliyorum. Yaralı olarak tedavi gören öğrencilerimiz ise acil şifalar diliyorum” dedi. Kur’an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Kürşad Samed Özçine’nin cenazesi memleketi Kütahya’ya, Hilal Sıkar’ın cenazesi ise memleketi Hatay’a gönderildi.