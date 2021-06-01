Erüst Tarım, talebi e-ticaretle karşılıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Minyatür meyve-sebze ve yenilebilen çiçek üretimi yapan Erüst Tarım, pandemiyle birlikte tüketiciye yeni tatlar sunarken e-ticaret satışlarında da büyüdü.

Antalya’nın Serik ilçesi Gebiz köyünde 2 bin dönüm açık 550 dönümlük serada minyatür üretim yaptıklarını söyleyen Erüst Tarım’ın sahibi Mustafa Erüst dört kuşaktır tarım sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi. Tarım üretiminde herkesten farklı üretim yapmak istediklerini, tüketiciyi farklı lezzetlerle buluşturmak istediklerini ifade eden Erüst, sera ve açık alanda mini sebze, meyve, Akdeniz yeşillikleri, yenilebilen çiçek, taze baharatlar, tropikal meyve, çilek, ahududu, böğürtleyen, pasiflora ve altın çilek gibi 200 çeşit meyve sebze üretimi yaptıklarını kaydetti.

“Pandemide minyatür meyve-sebzeye talep arttı”

Yine bu süreçte ambalajlı ürünlerde de önemli yatırımlar yaptıklarını ve büyüdüklerini ifade eden Mustafa Erüst, şunları kaydetti. “Pandemi sürecinde insanların yeme içme alışkanlıkları da değişti. Evde kalanlar çeşitli yemek yapmaya çalıştı Ala kart restoranlar da mönülerini yeni lezzetlerle büyütmek istedi. Şefler yeni tatlar yaratmak için sürekli arayış içinde oldu. Bu nedenle şu anda çalışan oteller, restoranlardan mini meyve-sebze ve yenilebilen çiçeklere yoğun talep var.

Online satış faaliyetine üç yıl önce başlamalarına rağmen pandemi sürecinde yoğun taleple karşılaştıklarını anlatan Erüst, “Satışın yarısını online’dan yapmaya başladık. Güvenli alışveriş yapmak isteyenler arttı. Şeflerden talep var. Kendini geliştirmek isteyenler olunca da online satışlarında çeşitlerimizi artırdık. Satışlarda hitap ettiğimiz kitle yüzde 15 arttı. Online satışlarında da yüzde 35 artış sağladık” dedi. Pandemi sürecinde satışların artmasıyla 4 milyon liralık yatırımla ile ambalaj fabrikası kurduğunu belirten Mustafa Erüst, “Ambalajların tüm dizaynlarını kendimiz yapıyoruz. Ambalaj üretiminde öncelikle kendi ihtiyacımız için çalışıyoruz’’ dedi.