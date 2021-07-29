Erzincan İl Özel İdaresi içme suyu deposu yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Erzincan İl Özel İdaresi, Tercan Konarlı, Kalecik ve Yaylım köylerine yapılacan içme suyu tesisi ve deposu işini açık ihale usulü ile ihale edecek. İhaleye teklifler sadece EKAP üzerinden toplanacak. Yine ihaleye katılmak isteyenler ihale dökümanı ve idari şartnameye de EKAP'tan ulaşabilecek.

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