Erzurum, tarımsal yatırımiçin özel teşvikler istiyor

Barış SEDEF

ERZURUM - Tarihi İpekyolu üzerinde bir kavşak noktasında bulunan Erzurum, bu coğrafi konumu sebebiyle ticarette konumda. Teşvik sisteminde 5. Bölge’de yer alan ancak OSB yatırımlarında 6. Bölge teşvikleri uygulanan kentte, ticari hayatı dört mevsime yayan sektörler oldukça fazla. Erzurum’da 2001 yılından bugüne kadar toplam yatırım tutarı 5 milyar 118 milyon lira olan 457 yatırıma teşvik belgesi verildiği bilgisini veren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, bu yatırımlarda 13 bin 265 kişinin istihdam edildiğini belirtti. 2020 yılının ilk 8 ayında 643 milyon lira tutarındaki 25 yatırıma verilen teşvik belgesi ile 2 bin 6 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Yücelik, 2021 yılının aynı döneminde ise 256 milyon lira değerindeki 20 yatırıma teşvik belgesi verildiğini ve bu teşviklerle bin 53 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Bu yılın ilk 8 ayında verilen teşviklerin bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda düştüğünü kaydeden Yücelik, kentin ağırlıklı olarak gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlamasından oluşan bir ticari yapıya sahip olduğunu anlattı. Yücelik, “Bunlar arasında süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, un ve yem gibi tarımsal ürünler öncelikli yer tutuyor. Bunlara ilaveten, ilimizdeki iş merkezleri ve büyük marketlerin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası markalara ait firmalar ticaret hayatımızı canlı tutuyor” dedi.

Kop ve Ovit ile stratejik önemini güçlendirecek

Kent sanayisinin gelişmesi ve ticaretin artması için üretim seferberliği başlatılması gerektiğine dikkat çeken Lütfü Yücelik, “Bunun için de bizi farklı kılacak daha özel teşviklere ihtiyacımız var. Yani batıdaki bir ille aynı teşvik şartlarına sahipseniz, hiçbir yatırımcının ilinize yatırım yapmasını bekleyemezsiniz. Bu, ticaretin bir gereği ve gerçeği. Her zaman dile getirdiğimiz doğru ve objektif teşvik uygulamaları, ilimizde ve bölgemizde özellikle tarımsal sanayi sektörünün güçlenmesini sağlayacak” diye konuştu.

Geçmişte tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olan Erzurum’un bu konuda cazibe merkezi yapılmasının önemine dikkat çeken Yücelik, şunları söyledi: “Hava, kara ve demiryolu ulaşımı gibi bir çok imkana sahip ilimizi taşımacılık sektöründeki konumunu uluslararası arenada rekabet edebilir hale getirebilecek, bölge ülkeleriyle ticaretimize katkı sağlayacak bir lojistik köye sahibiz. Bu avantajımızı layıkıyla kullanmak arzusundayız. Buna ilaveten hizmete açılan Ovit Tüneli ile 2023 yılında tamamlanacak olan Kop Tüneli, şehrimiz ve bölgemiz için iki önemli ulaşım projesi. Erzurum’u Karadeniz’e daha da yakınlaştıran bu iki ulaşım projesi önümüzdeki yıllarda ilimizin stratejik önemini daha da pekiştirecek.”

1. OSB’de üretim odaklı firma sayısı 62’ye çıktı

SGK’nın 2021 Haziran istatistiklerine göre Erzurum’da 9 bin 840’ı özel, 830’u kamu kurumu olmak üzere; toplam 10 bin 670 işyerinde, 166 bin 750 kişinin istihdam edildiğine vurgu yapan Lütfü Yücelik, bu rakamın önemli bir kısmının OSB’lerden geldiğini belirtti. Erzurum merkezde hali hazırda iki OSB bulunduğunu dile getiren Yücelik şöyle devam etti: “1. OSB, 1968 yılında kuruldu. Şu anda imalat sanayinin dışında, lojistik, depo, kargo, çağrı merkezleri ve hizmet sektöründe 93 firma faaliyet gösteriyor. 1. OSB’de 2021 yılına kadar 59 üretim bazlı faaliyet gösteren firma bulunurken bu rakam 2021 yılında 62’ye çıktı. 1. OSB’mizdeki firmalarda toplam 5 bin 750 kişi istihdam ediliyor. ETSO olarak bizim de yönetiminde yer aldığımız Erzurum merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi ise, iki etap halinde yapılması planlandı. 1. ve 2. etapta toplam 99 parsel bulunuyor. Bunlardan 62’sinin firmalara tahsisi yapıldı. Yine bu firmalardan 19’u yapı ruhsatı, 8’i bina kullanım izni aldı. 14 firma inşaata başlarken, 6 firmamız da inşaatlarını tamamlayarak 2. OSB’deki faaliyetine başladı.”

İlk sekiz ayda ihracatı 23 milyona çıkardı

Kentin ihracatının istenilen seviyede olmadığını kaydeden Lütfü Yücelik, “Bunun sebebi, katma değeri yüksek sanayi ürünleri üretiminin yeterli seviyede olmamasıdır. Üretimin artması, ticaretin gelişmesi, ilimizin de aynı paralelde gelişmesi ve kalkınması anlamına geldiği için bu konuya önem veriyoruz. Son yıllarda şehrimizden; otomotiv, kimyevi maddeler, madencilik ürünleri, çimento ve benzeri ürünler, demir, makine ve iklimlendirme sektörü ürünleri ihracatı öne çıktı. Geçen yılın ilk 8 ayında 18 milyon 840 bin TL ihracat yapan ilimiz, bu yıl aynı dönemde 23 milyon 342 bin TL ihracat gerçekleştirdiş. Geçtiğimiz yıllın aynı dönemine göre yaklaşık 4,5 milyon liralık artış söz konusu” bilgisini verdi.