Erzurum'da 1,5 milyar metreküp su tutulacak

Erzurum'daki Başköy ve Pasinler Söylemez barajlarında toplam 1 milyar 471 milyon metreküp su depolanacağı bildirildi.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bölge müdür yardımcısı, ilgili şube müdürleri ve teknik ekipten oluşan heyetle, su tutmaya başlayan Hınıs ilçesindeki Başköy ve çalışmaların devam ettiği Pasinler ilçesindeki Söylemez barajlarını inceledi.

Ziyaretlerde yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra yürütülen çalışmaları inceledi.

Yavuz, ekip arkadaşlarıyla şantiyeleri ziyaret ederek yerinde incelemede bulunduklarını, çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "18 Ağustos itibarıyla su tutma işlemini gerçekleştirdiğimiz Hınıs Başköy Barajı, depolayacağımız 176 milyon metreküp su ile 205 bin 350 dekar tarım arazisini modern sulama sistemi ile sulayıp ülke ekonomisine 616 milyon net gelir artışı sağlamaktadır." dedi.



Söylemez Barajı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla da 1 milyar 295 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşılacağını aktaran Yavuz, "Aşağı ve Yukarı Pasinler Ovası'nda, Köprüköy ile Horasan ilçelerine bağlı mahallelerinde toplamda 349 bin 690 dekar tarım arazisi modern sulama sistemiyle sulanacak, 220 milyon kilovat enerji üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.