ESBAŞ, tam otomasyonlu yemek fabrikası açtı

İZMİR - ESBAŞ Gıda Üretim Farikası, yemek üretim kapasitesini günlük 20 bin kişiden 30 bin kişiye çıkardı. Yeni fabrikada planlama süreci tam otonom ile yönetiliyor. Ege Serbest Bölgesi’nin genişleme alanında kurulan ve açık alanı 15 bin, kapalı alanı ise 11 bin metrekare büyüklüğünde olan yeni üretim fabrikasında, gıda güvenliği konusunda yüksek standartlar uygulanıyor. ISO Kalite Sistemleri’ne uygun projelendirilen tesiste iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği, alanların optimum kullanımı, maksimum verimlilik ile iç ve dış müşteri memnuniyeti ön planda tutuldu. Çevreci uygulamalarla maksimum seviyede enerji ve su tasarrufu sağlandı.



Planlamayı yapay zeka yönetiyor



ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, pandemi nedeniyle yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde, Türkiye’nin en modern ve büyük yemek fabrikalarından birini tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. ESBAŞ Gıda İşletmeleri Tesisi’nin, ESBAŞ Bilgi Sistem ve Teknolojileri Birimi’nin geliştirdiği özel bir yazılımla yönetildiği bilgisini veren Güler, ‘Akıllı Menü Planlama Gıda Fabrika Otomasyonu’ adı verilen yazılım ile tesiste ürün tedarikinden, stok yönetimine ve menü planlamaya kadar tüm süreçlerin yapay zeka tarafından yönetildiğini açıkladı. Tesiste, ilkel insanın beslenme alışkanlıklarından, modern mutfaklara kadar yemeğin tarihsel gelişiminin sergilendiği ‘Yemek Keşif Alanı’ da kuruldu. Dr. Faruk Güler, ‘Ayrıca bir de Ar-Ge Mutfağı kurduk. ‘Yemeği Deneyimlemeye Hazır mısın?’ temasına uygun kurulan bu alanda çoklu yemek denemelerinin yanı sıra pişirme eğitimleri de verilecek” dedi.