Esenboğa Havalimanı'nda reklam alanları kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bulunan totem pano yerleri KDV dahil 8 bin TL muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek bir yıllığına kiraya verilecek.

Söz konusu reklam alanlarına ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 250 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale, 20 Aralık 2021 günü saat 14.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü'nde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.