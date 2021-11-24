Esenler Belediyesi zabıta alacak
Esenler Belediyesi açıktan atama yoluyla 15 zabıta memuru alacağını duyurdu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 15 zabıta memuru alınacak.
Adayların sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.