Esenyurt Belediyesi'nden 279 bin 500 kilogram mama alımı yapacak
İstanbul, Esenyurt Belediyesi sokak hayvanları için 279 bin 500 kilogramlık mama alımı için ihale düzenliyor.
Esenyurt Belediyesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile kedi ve köpek maması alımı işini ihale ediyor. İhaleyle 250.000 Kg Yetişkin Köpek Maması, 1500 Kg Yavru Köpek Maması, 25000Kg Yetişkin Kedi Maması, 3000 Kg Yaş Kedi Maması alımı yapılacak.
İhale 29 Ocak 2021 tarihinde saat 13:30'da Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No: 79 adresinde Esenyurt Belediye Başkanlığı 5. Kat Toplantı Odasında gerçekleştirilecek.
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