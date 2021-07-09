Eskim, ortak üretim için İtalyanlar ile görüşüyor  

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Çeşitli sanayi gruplarına yönelik boya, vernik, jelkot ve polyester reçine üretimi yapan ve 71 ülkeye ihracat gerçekleştiren ESKİM Kimya, geçen yıl 30 milyon dolar ciroya ulaştı. Şirket, 2021 yılında ise 40 milyon dolar ciro hedefliyor. ESKİM Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tezgören, şirket olarak yenilebilir enerji, otomasyon, verimlilik ve endüstri 4.0 gibi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, İtalyan bir firma ile ortak üretim yapmak içinse görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Şirketin ikinci kuşak temsilcisi olan Emre Tezgören, 1975 yılında babaları Yılmaz Tezgören tarafından mobilya sektörüne yönelik boya, vernik ve tiner üretimi yapmak amacıyla kurulan ESKİM Kolektif Şirketi’nin, 2004 yılında ESKİM Kimya Sanayi unvanını alarak kimya sektörüne yönelik üretime devam ettiğini ifade etti. Çeşitli sanayi gruplarına yönelik mobilya, sanayi boya ve vernikleri, doymamış polyester ve vinil ester reçineler, alkid reçineler, pigment pastalar, tiksoropik ve akrilik polyesterler, yüksek performans jelkotlar ve yardımcı malzemeler üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Tezgören, doymamış polyester reçineler arasında Lloyd’s Register sertifikasına sahip onaylı ürünlerin de mevcut olduğunu kaydetti.

Avrupa ve Amerika’da pazarını büyütmeyi hedefliyor

Eskişehir OSB’de yer alan 15 bin metrekaresi kapalı, toplam 25 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinin yıllık 40.000 ton polyester, 20.000 ton ise boya üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Tezgören, satışlarının yüzde 75’ini yurtdışına, yüzde 25’ini ise yurtiçine gerçekleştirdiklerini ifade etti. 2021 yılı içerisinde ihracat oranını yüzde 75’lerden yüzde 80’lere çıkarmak gibi bir hedefleri olduğunu anlatan Tezgören, “ESKİM Kimya olarak 71 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz Avrupa, Orta Asya, Afrika, Çin ve Amerika gibi ülkelere gönderiliyor. Firmamız bu bağlamda uluslararası alanda rekabet edebilir konuma geldi. Özellikle oto tamir boyaları, reçine üretimlerimizle Avrupa ve Amerika’nın ileri noktalarına ulaşmak hedeflerimiz arasında” dedi.

Tüm birimlerde istihdamı artırmayı planlıyor

Yüzde 1 olan Ar-Ge bütçelerini her yıl artırmak istediklerini dile getiren Emre Tezgören, “Günümüzün gelişmiş ekonomilerinde iktisadi büyümenin en önemli faktörleri arasında teknolojik gelişme ve inovasyonun önemi ile gelişmeleri belirleyen faktörün Ar-Ge faaliyetlerinden geçtiğinin bilincinde yatırımlarımızı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket bünyesinde 150 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Tezgören, günümüz rekabet koşullarında firmanın varlığını sürdürebilmesinin önemli yollarından birinin de nitelikli işgücü istihdamı olduğunu, bu amaçla müşteri odaklı üretimi en üst seviyeye taşıyabilecek ve artacak olan kapasiteye cevap verebilecek şekilde tüm birimlerde istihdamı artırmayı planladıklarını kaydetti.