Eskişehir Bor Platformu kuruldu

Ayşe KAYTAN UÇAK

Platformun tanıtımında konuşan ESGİAD Başkanı Ulaş Entok, hem Eskişehir’in hem de Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bor konusunda, şehrin tüm paydaşlarını bir araya getirerek, akademi, sanayi ve kamuoyu arasındaki koordinasyonu sağlamak adına ESGİAD bünyesinde bir platform oluşturduklarını açıkladı.

Ulaş Entok, "Rezerv olarak söz sahibi olduğumuz bor madenini, endüstride de söz sahibi olacağımız yere getirmek adına Eskişehir Bor Platformu’nun temellerini atıyoruz" dedi.

Bor karbürden imal edilen ürünlerin dünyada oluşturduğu ekonominin yıllık 60 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Entok, “Borun sadece maden olarak çıkartılması değil, işlenerek değerlenmesi ve dünya pazarındaki milyarlarca dolarlık pastadan daha büyük bir dilim alması lazım” dedi.

Entok, Eskişehir’in termal su kaynaklarında yaşadığı kötü tecrübeyi bor konusunda yaşamaması için önlerindeki fırsatı kaçırmak istemediklerini kaydetti.

Eskişehir Bor Platformu Sözcüsü Umut Rallas, dünyanın bor ürünleri üretiminde kurulu kapasitesinin yüzde 47’sinin Türkiye’de olduğunu belirterek, dünyanın en zengin tinkal rezervinin ise Eskişehir Kırka’da bulunduğuna vurgu yaptı.

Rallas, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 2,67 milyon ton bor satışı gerçekleştirdiğini, küresel bor piyasasındaki payının yüzde 63, bordan elde ettiği satış gelirinin ise 1,32 milyar doları aştığına dikkat çekti. Bor Platformunun kuruluş amacından da bahseden Rallas, “Bor mineralleri ve türevleriyle ilgili sosyal piramitin tüm bileşenlerini, bilinçlendirme çalışmaları yürüterek toplumda yanlış veya eksik bilinen tüm konular ile ilgili doğru ve sağlıklı bilgileri sağlayarak, özellikle şehrimiz özelinde kamuoyu oluşturmaktır.

Eskişehir’de Bor Vadisi kurmak gibi bir hayalimiz var. Eskişehir’de Bor Teknoloji Geliştirme Merkezi, Bor Vadisi, Bor Kuluçka Merkezi kurmak ve bor üzerine çalışan start-up firma sayısını artırmaya yönelik hayallerimiz var.”