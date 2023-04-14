Eskişehir Büyükşehir’den üreticiye sıvı gübre desteği

Ayşe KAYTAN UÇAK

Toplamda bin çiftçinin yararlanacağı ve 50 bin dekarlık alanın gübrelenmesi hedeflenen projede çiftçinin girdi maliyetlerinin düşmesi hedefleniyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, törende yaptığı konuşmasında, hükümetin tarım politikaları nedeniyle köylerde genç nüfusun azaldığını ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin üretimden vazgeçtiğini savundu.

Bugüne dek çiftçilere dönük pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları sıvı gübre ile hem yerli üretime destek verdiklerini hem de çiftçilere destek olduklarını aktardı.