Eskişehir, DÜNYA’nın 41. kuruluş yıldönümünü tebrik etti

ESKİŞEHİR - Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana, ilgi ve dikkatle DÜNYA’yı takip ettiğini dile getiren Büyükerşen, “DÜNYA Gazetesi’nin 41. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bu 41 yıllık dönemin 1957-1963 yılları arasında ben de DÜNYA’nın Eskişehir Bölge Muhabiri idim” dedi.



Yılmaz Büyükerşen, şöyle devam etti: “Daha sonra rahmetli dostum Sayın Nezih Demirkent tarafından satın alınan gazetenin o tarihlerde Türkiye’de iş alemine hitap edecek bir iletişim mecrası eksikliğini görerek, DÜNYA’yı Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olarak yeniden yayın hayatına kazandırdı. DÜNYA, kurucusu rahmetli Demirkent’in gazetecilik mesleği ilkelerinden ödün vermeden yürüttüğü yayın hayatına sizlerle devam ediyor. Gazetenin ilk günkü dik duruşunu, olaylara rafine yaklaşımını, ekonomi ve politika alanındaki tarafsız ve objektif yayınını, dün olduğu gibi bugün de basın emekçilerinin sahipliğiyle sürdürdüğünü görmek beni mutlu ediyor.”



Büyükerşen, “Bu vesileyle, DÜNYA Gazetesi kurucusu rahmetli Nezih Demirkent’i bir kez daha saygı ve minnetle anarken, sizin şahsınızda gazetenin tüm mensuplarını yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum” dedi. Eskişehir’in köklü kuruluşlarından Endel Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, şu mesajı gönderdi: “Kuruluşundan bugüne ilkeli yayıncılığından taviz vermeden, objektif bakış açısıyla ekonomiye ışık tutan, sanayinin ve sanayicinin yanında, güvenilir haberciliğin ve gazeteciliğin öncüsü olmuş DÜNYA Gazetesi’nin 41. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. 41 yıldır emeği geçen herkesi ve Eskişehir’de desteğini her zaman hissettiğimiz tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” Tebrik mesajlarından bir diğeri ise Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş’tan geldi. Kesikbaş mesajında şunları söyledi. “Ekonomi ve politikayı birleştirme vizyonu, usta kalem Sayın Nezih Demirkent'in girişimleri ile bugünlere ulaşan DÜNYA’nın yeni yaşını kutlarız. Sizlerin de büyük emek ve özveriyle 41 yılı geride bıraktığınız DÜNYA’ya başarı dolu nice yıllar dilerim.” AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise mesajında şunları kaydetti: “Kuruluşundan bu yana seviyeli yayıncılığından taviz vermeyen, milli değerlere bağlı, nitelikli, objektif ilkelerle ekonomi dünyasına ışık tutan, marka değerini hiçbir zaman kaybetmemiş DÜNYA’nın 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle ilk günden bugüne emeği geçen herkesi ve Eskişehir’de sizin nezdinizdeki tüm çalışma arkadaşlarınızı tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum.”