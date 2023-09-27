Eskişehir ekonomisinin büyümesi için ESİAD ve ERİAD'dan işbirliği

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESİAD Başkanı Kenan Işık ile ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna tarafından imzalanan protokol kapsamında işbirliği ve bilgi paylaşımı, ortak eğitim ve etkinlikler, lobi faaliyetleri, işbirliği projeleri, yatırım ve ticaret fırsatları olmak üzere beş ana konuda çalışma yürütülecek.

Protokol ile ESİAD ve ERİAD üyeleri arasında işbirliği fırsatları oluşturularak, bilgi ve deneyim paylaşımı teşvik edilecek. Ortak eğitim, seminer ve etkinlikler düzenlenerek üyelerin bilgi düzeyleri artırılacak.

Işık, işbirliğinin Eskişehir iş dünyasına güç katacağını söylerken; Şentuna ise, kent ekonomisinin büyümesine katkı sunacak sürece dahil ilk adımı attıkları belirterek, protokolün şehir ve üyeleri için faydalı sonuçları olacağını aktardı.