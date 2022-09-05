Eskişehir Halk Ekmek, ikinci fabrikasını açıyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Halk Ekmek’e olan talebin geçen yıl Temmuz ayında 821 bin 810 adet iken, bu yıl Temmuz ayında 2 milyon 454 bin adet seviyesine ulaştığını açıkladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Eskişehir Halk Ekmek’in kurulduğu 2000 yılından bu yana halk için sağlıklı ve uygun fiyata ekmek üretimi gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükerşen, halkın en temel gıda ihtiyacı olan ekmeğin karşılanması noktasında hem ekonomik hem de sosyal olarak çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti.

900 bine yakın insanın yaşadığı şehirde ekmek fiyatlarındaki son artışlar nedeniyle Halk Ekmek’e olan talebin önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Büyükerşen, artan talebe yanıt verebilmek için önümüzdeki yıl Halk Ekmek’te kapasite artışı gerçekleştireceklerini belirtti. Halk Ekmek’in ikinci fabrikasını, Odunpazarı’nda 5 bin 500 metrekarelik alanda 3 hat ile devreye alacaklarını aktaran Büyükerşen “Ankara yolu üzerinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin yanındaki alanda, inşaat çalışmaları devam eden yeni Halk Ekmek Fabrikamızın önümüzdeki yıl Ocak ayında üretime başlamasını planlıyoruz. Yeni tesisimiz ekmek üretimiyle Türkiye’nin örnek fabrikalarından biri olacak. Son teknoloji ile üretilmiş makine ve teçhizatların yer alacağı fabrikamızın günlük üretim kapasitesi 250 bin adet ekmek olacak. Fabrikamızda somun ekmek üretimi için iki hat, roll ekmek çeşitleri ve çeşit ekmek üretimi için bir hat olmak üzere toplam üç hat yer alacak” ifadelerini kullandı.

“Halkın 15 milyon lirası cebinde kaldı”

Yılmaz Büyükerşen, 2021 ve 2022 yılı Temmuz ayları üretim rakamlarına bakıldığında somun beyaz ekmekte aylık üretimin 4 kattan fazla, roll ekmek çeşitlerinde ise aylık 200 bin adetten fazla artış yaşandığına işaret etti. Büyükerşen, şunları söyledi: “Geçen yıl temmuz ayında 406 bin 515 adet somun beyaz ekmek, 415 bin 295 adet roll ekmek çeşitleri üretilmiştir. Temmuz 2022’de ise somun beyaz ekmek 1 milyon 783 bin 351 adet, roll ekmek çeşidi 671 bin 34 adet seviyesine ulaştı. Yani bir başka deyişle temmuzda ekmek üretimimiz toplam 2 milyon adedin üzerine çıktı. Son bir yıl içinde 15 milyon 453 bin adet somun ekmek üretimi gerçekleştiren Halk Ekmek, ucuz fiyat politikası ile aynı zamanda yaklaşık 15 milyon TL’ye yakın bir paranın vatandaşımızın cebinde kalmasına olanak sağladı.”

Başta un olmak üzere elektrik, akaryakıt, personel giderleri, makine, araç bakım ve onarımı gibi maliyetlerin her geçen gün giderek daha da ağırlaştığına vurgu yapan Büyükerşen, girdi maliyetlerinde uyguladıkları sıkı politikalar sayesinde ekmeği vatandaşa daha ucuza ulaştırdıklarını ifade etti.

Halk Ekmek, 54 noktada vatandaşla buluşuyor

“Dar gelirli vatandaşlarımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırmaya çalışıyoruz” diyen Yılmaz Büyükerşen, mevcut Halk Ekmek Fabrikası’nın günlük üretim kapasitesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Eskişehir Halk Ekmek Fabrikamızın üretim kapasitesi günlük yaklaşık 85 bin adet beyaz somun ekmektir. Beyaz ekmeğin yanı sora kepekli ekmek, tam buğday ekmeği ve roll ekmek çeşitleri ile birlikte günlük ortalama 100 bin adet ekmek üretiliyor. Gıda mühendislerinin kontrolünde üretilen, gramajı tam sağlıklı Halk Ekmek, tüm vatandaşlarımızın dengeli ve sağlıklı beslenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Halk Ekmek’in bir diğer özelliği ise tünel tipi fırınların yer aldığı tesislerde el değmeden üretilmesi ve poşetlenmesidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında mevcut fabrikamızın tam kapasite üretim yaparken, yeni fabrikamızın faaliyete geçmesiyle üretimde de artış sağlanacaktır.”

Büyükerşen, mevcutta fabrika bünyesinde 75 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Eskişehir genelinde 54 noktada hizmet veren Halk Ekmek büfelerinde sadece ekmek satışı yapılmadığını aynı zamanda üreticiden kooperatifler aracılığıyla temin edilen süt ve süt ürünleri ile yumurta satışının da gerçekleştirildiğini belirten Büyükerşen “Halk Ekmek”, “Halk Süt” ve “Halk Yumurta” projeleri ile tüm Türkiye’ye örnek olduklarını ifade etti.

Eskişehir’de ekmek 5 lira oldu

Eskişehir’de özel fırınlarda üretilen 200 gramlık normal ekmeğin satış fiyatı haziran ayı sonunda 4 liraya, 250 gramlık ekmeğin fiyatı ise 5 liraya yükseldi. Geçtiğimiz aralık ayından bu yana ekmeğe dördüncü kez zam yapıldı. Eskişehir Halk Ekmek ise 200 gramlık ekmeği 2,50 liradan satıyor.