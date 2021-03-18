“Eskişehir, havacılıkta önemli üretim kabiliyeti elde etti”

ESKİŞEHİR - Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya gelen Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Eskişehir, başta havacılık olmak üzere çeşitli alanlarda önemli üretim kabiliyeti elde etti. Özellikle havacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve firmalarımızın ihracat kabiliyetini artırmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Sektörün ihracatı, son 5 yılda yüzde 30 arttı”



Demir, son 5 yılda savunma sanayi ihracatının yüzde 30 artarken ithalatın yüzde 60 gerilediğini belirterek, “Başkanlığımız, güvenlik güçlerimizin modernizasyonu ve savunma sanayimizin geliştirilmesi için çalışıyor. Her türlü silah, araç gereç, sistem ve teçhizat ile ve benzeri ihtiyaçları karşılamak, savunma sanayi teknolojilerini geliştirmek üzere çeşitli projeler yürütmek için faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerin ana ekseninde özellikle stratejik ürün ve metotlarda, sistemlerde yerlileşme ve milli sistemlerle çalışma ve bu anlamda teknoloji kazanımı yatıyor” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinin ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Demir, “Buradaki rolümüz, sektördeki projeleri milli eksenli, milli teknoloji hamlesi adını verdiğimiz ideal doğrultusunda yerli ve milli sistemlerle donatmak. Yerli ve milli kelimesi çok kullanılır oldu ama bu kavramın ilk anlamını bulduğu, gerçekten etkisini gösterdiği ve itici gücü oluşturduğu alan savunma sanayii oldu” diye konuştu. Savunma sanayiinde küresel tedarikçilerin çeşitli zorluklar çıkardığını, gizli ve açık ambargolar yaptığını ifade eden demir, “Buna rağmen ülke olarak ürünlerimizi sahaya vermeye devam ediyoruz. Sanayi ve teknoloji ekosistemimiz bu konuda en önemli rolü oynuyor. Yani kuvvetli ve yaygın, kabiliyetli bir ekosisteminiz yok ise sadece bir alanda iyi olmanız mümkün olmuyor. Bu ekosistemin en önemli unsurlarından birisi olan Eskişehir sanayisi de başta havacılık olmak üzere diğer alanlarda da çok önemli kabiliyetlere sahip” değerlendirmesini yaptı.