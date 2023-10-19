Eskişehir kırsal kalkınma projeleriyle gelişiyor

Tülay TAŞKIN

Eskişehir’in, sahip olduğu sosyal yapısıyla, sağlık, eğitim, kültür-sanat gibi etkinliklerle Türkiye'nin en yaşanılır şehirlerinin başında geldiğini söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, kentin aynı zamanda dünyanın en güvenilir 10 şehrinden biri olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Anadolu’nun bozkırında bir Avrupa kenti yarattıklarını belirten Büyükerşen, “Kent merkezinde sosyal projelerimizle dar gelirli halkımızın ucuz gıdaya ulaşımını sağlarken, kırsal kalkınma projelerimizi de tek tek hayata geçirerek, ilçelerimizde üreticilerimizi destekliyoruz” dedi. Halk Ekmek, Halk Süt ve Halk Yumurta projeleriyle dar gelirli vatandaşlara ekmek, süt ve gezen tavuk yumurtasını ucuza verdiklerini söyleyen Yılmaz Büyükerşen, Üretici Pazarı Geliştirme Projesi ile de ilçelerde üretilen ürünleri şehirdeki tüketicilerle buluşturduklarını açıkladı.

Büyükerşen, İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi, Domates ve Marul Fidesi Dağıtımı, Yerli Tohum Üretimi, Lavanta Aromatik Bitki Bahçesi, Manda Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Arıcılığı Geliştirme ve Destekleme gibi projelerle üreticileri kalkındırmak için ellerindeki tüm olanakları kullandıklarını açıkladı.

Halk Ekmek’in yeni yatırımı faaliyete geçecek

Halk ekmek üretim tesislerini, hayat pahalılığı karşısında artan talebi karşılayamaması üzerine 2002 yılında sosyal hizmet projelerinden biri olarak kurduğunu söyleyen Yılmaz Büyükerşen, şimdi yeniden kapasite artırmak için yatırım yaptıklarını açıkladı.

Büyükerşen, “Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve faaliyete geçmesi için son düzenlemelerin yapıldığı yeni fabrika, yüksek teknolojiyle hizmet verecek” dedi. Halk Ekmek yanına Halk Süt ve Halk Yumurta projelerini de ekleyerek Eskişehir’de kırsal kalkınmaya destek olduklarını belirten Büyükerşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temel tüketim maddemiz sütün, toplumun her kesimi tarafından tüketilebilmesi için Halk Süt Projesi’ni 2018 yılında hayata geçirdik.

Halk Yumurta Projemiz ile bir yandan büyük zincirler yüzünden yumurta üretiminden vazgeçmeye başlayan üreticiye sahip çıktık, diğer yandan da halkın yumurtaya aracılar olmadan uygun fiyatla ulaşmasını sağladık. Küçük ve orta ölçekli üreticilerden toplanan gezen tavuk yumurtaları başta üretici marketlerimiz olmak üzere halk ekmek büfelerinde satışa sunuluyor.”

Üretici pazarıyla bölgenin kalkınmasını destekledik

Eskişehir’e bağlı Mihalıççık İlçesi’nde üretilen tarımsal ürünlerin katma değerini arttırmak üzere bir gıda işleme tesisi kurduklarını ve alternatif pazarlama ağı oluşturduklarını söyleyen Yılmaz Büyükerşen, bölgenin kırsal kalkınmasının desteklenmesi amacıyla "Üretici Pazarı” oluşturduklarını anlattı.

Tarım projeleri tek tek hayata geçiriliyor

Tarımda yabancı ülkelere bağımlılığın giderek arttığını ve üreticilerin artan maliyetler sebebiyle üretemez hale geldiğini söyleyen Yılmaz Büyükerşen, üreticilere can suyu olacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini açıkladı. Büyükerşen, ata tohumu konusunda da üreticilere destek verdiklerini açıklayarak, şöyle dedi: “Yerli Tohum Üretimi Projesi ile de Türkiye’nin dört bir yanından topladığımız yaklaşık 200 farklı sebze çeşidine ait atalık tohumlar, kendi seralarımız içerisinde kurduğumuz bahçede can buluyor.

Çok az miktarda olan değerli tohumlar merkezimize ait tarlalara özenle dikildi ve ilk mahsullerini vermeye başladı. Kendi bünyemizde ürettiğimiz yerel tohumlar hem Eskişehirlilere dağıtıldı hem de Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gönderildi.”

Lavanta Aromatik Bitki Bahçesi Projesi kapsamında Han İlçe Belediyesi ile işbirliği içerisinde Eskişehir’in en büyük Lavanta Aromatik Bitki Bahçesi kurduklarını belirten Büyükerşen, projenin, hem üreticiye can suyu olduğunu hem de ilçeye gelen turist sayısını arttırdığını açıkladı. Büyükerşen, Seyitgazi İlçesi Şükranlı Mahallesinde de 25 bin adet lavanta fidesi dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Hayvancılık yapan üreticiler de unutulmadı

Kırsal alanda tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırmak amacıyla Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifine manda yetiştiriciliği kapsamında 50 adet manda hibe edildiğini, mandaların sayısının gün geçtikçe arttığını söyleyen Yılmaz Büyükerşen, projeyle Bozan bölgesinde yok olmaya yüz tutmuş manda yetiştiriciliğinin yeniden hayat bulduğunu belirtti.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesi için ilçe belediyeleri ile imzalanan protokol kapsamında toplamda 500 adet merinos koyun ve koçun küçük çiftçilere hibe edildiğini söyleyen Büyükerşen, Arıcılığı Geliştirme ve Destekleme Projesi kapsamında kadın Çiftçiler Derneğinin üyesi ve girişimci olan kadınlara 328 adet kovan ve 41 adet arıcı ekipmanı desteği verildiğini açıkladı. Büyükerşen, “kovan ve arıcı ekipmanı verilen kadın üreticilerden talepte bulunan, arıcılığı devam ettirmek ve çoğaltmak isteyen 20 üreticiye daha destek verdik” dedi.

İpek Böcekçiliği geliştiriliyor

İpek böcekçiliğini yeniden canlandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, üreticilere yüz binlerce dut fidanı dağıttıklarını açıklayan Büyükerşen, “Unutulmaya yüz tutmuş ancak çiftçiye ek gelir sağlayacak olan ipek böcekçiliğini daha da yaygınlaştırmak amacıyla Yastıklama Tesisi ve İpek Böceği Bahçeleri de ilçelerde hizmet vermeye başladı.

Bu kapsamda İnönü Dutluca Mahallesinde İpek böceği Koca Üretim ve Mesire Alanı oluşturduk. Ayrıca Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde açılmış olan İpek Evi ile kadınlara ve engellileri ipekli dokuma konusunda ücretsiz kurs veriyoruz. Kursiyerler tarafından Midas İpek Evi’nde dokunan ipek ürünler üretici marketlerde ve belediyemizin konuk evinde satışa çıkarılıyor” bilgisini paylaştı.