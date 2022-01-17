Eskişehir, kömür ocağına karşı mücadele başlattı

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Türkiye Kömür İşletmeleri’nin, Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgede açmayı planladığı kömür ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED raporu hazırlığı yapması Eskişehir’de büyük tepki çekti. Daha önce Alpu Ovası’na kurulmak istenen ve Danıştay tarafından iptal edilen termik santrali projesine karşı mücadele yürüten Eskişehirliler şimdi de Sevinç’te kurulması planlanan kömür ocağına karşı mücadele başlattı. Verimli tarım arazilerine sahip Alpu Ovası’na 10 kilometre uzaklıkta bulunan kömür ocağı için ÇED raporu süreci 20 Ocak’ta başlayacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, söz konusu maden ocağının orta ve uzun vadede şehir için dehşet verici sonuçlara sebep olacağını söyledi. Fosil yakıt türevi olan kömür madeninin küresel iklim krizinin en büyük sebebi olarak gösterildiğine dikkat çeken Büyükerşen, TBMM tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması ile Türkiye’nin temiz enerji çalışmalarına başlayacağını ilan ettiğini hatırlattı. Büyükerşen, “Şayet bu kömür ocağı açılırsa başta Sevinç Mahallesi ve çevresi olmak üzere OSB ve şehir merkezi kömür tozu ve partiküllerinin zehri altında kalacak” dedi.

“Tarım ve hayvancılık büyük zarar görecek”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, projenin hayata geçmesi durumunda Türkiye’nin tahıl ambarı olan verimli Alpu Ovası’nın ve Sevinç Mahallesi’nin tarım ve hayvancılıkta büyük zarar göreceğini savundu. Kurt, projenin ayrıca çok büyük çevre sorunlarına da yol açacağını belirtti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, Eskişehir için son derece kıymetli olan verimli tarım arazilerinin maden ocağı tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, söz konusu maden ocağının kentte yakın olması nedeniyle, havaya, toprağa ve suya büyük zararlar vereceğini ifade etti. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği de projeye karşı bir imza kampanyası başlatarak, yaşam savunucularını destek vermeye çağırdı.

“Türkiye acilen kömürden çıkış yol haritasını belirlemeli”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgede bir kömür madeni ocağı açarak, bölgeyi termik santral projeleri için daha cazip hale getirmeyi amaçladığını savundu. Süllü, “2021’in Kasım ayında düzenlenen Glasgow İklim Zirvesi’nde, ülkemizin de arasında bulunduğu 190 ülke, kömürden çıkış ve termik santrallerin durdurulmasına ilişkin kapsamlı taahhütler verdi. Türkiye, ivedilikle kömürden çıkış yol haritasını belirleyip açıklamalı ve bunun için eyleme geçmeli.”