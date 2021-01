Eskişehir, mezbaha projesine destek bekliyor

ESKİŞEHİR- Mezbaha projesini hayata geçirebilmek finansmana ihtiyaç duyduklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETB Başkanı Ömer Zeydan, desteğe ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Zeydan, Eskişehir’de özellikle küçükbaş besiciliğin yaygın olmasına rağmen mezbaha yatırımı olmaması nedeni ile bölgedeki hayvanların büyük bir bölümünün kesim için başta Balıkesir olmak üzere diğer illere canlı gönderildiğini belirtti. Sektörde oluşan boşluk ve denetimsizliğin Borsa üyesi besici, tacir ve kasap ile tüketici nezdinde ciddi bir sorun oluşturduğunu söyleyen Zeydan, “2014 yılına kadar kentte 9’u il ve ilçe belediyeleri, 2’si ise özel sektör tarafından işletilen toplam 11 adet kırmızı et kesimhanesi bulunuyordu. Belediyeye ait tesisler Avrupa standartlarına uyum sağlayamadığı için 2015 yılında kapandı. Şu anda kentte faaliyet gösteren özel sektöre ait 1 kesimhane bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay ve izin belgesi almış market düzeyinde et parçalama tesisi sayısının 18 olduğunu ve bunların tamamının parçalama yapan işletmelerden oluştuğunu belirten Zeydan, “Kentimizde et üretimi yıllar itibariyle artış göstererek 2019 yılında en yüksek düzeyi olan 16 bin ton düzeyine ulaştı. Eskişehir’de kırmızı et üretimi 2002-2019 döneminde yaklaşık olarak yüzde 372 oranında artış göstermesine rağmen, Türkiye içindeki payı hala düşük. Şehrimizdeki kesimlerin kayıt altına alınamaması hayvan varlığımız ile net et tüketimi konusunda bizlere sağlıklı istatistik rakamlar vermemektedir” dedi.

“Proje ve arsa hazır yeterli finansman yok”

Zeydan, kentteki mezbaha sorunu çözmek amacıyla Eskişehir Ticaret Borsası olarak “ETB Et Kombinası, Soğuk Hava Deposu ve Canlı Hayvan Borsası Tesisi” projesi hazırladıklarını ancak yeterli finansmanı bulamadıkları için projeyi hayata geçiremediklerini ifade etti. Alpu yolu üzerinde mülkiyeti orsaya ait olan arsaya inşa etmeyi planladıkları tesisin günlük olarak en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacağını anlatan Zeydan, başta Eskişehir olmak üzere bölgeye hizmet verecek olan yatırım büyük ve küçükbaş hayvan kesiminin hijyenik ortamda yapılmasını sağlayacağı gibi halkın sağlıklı ve ucuz et tüketimine de imkan sağlayacağını söyledi. Zeydan, tesisin kesim faaliyetlerinin yanı sıra soğuk hava deposu hizmeti de vereceğini aktardı.

Bu projeyle kırsal kalkınmaya ve istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerini, yatırımın et ve et ürünleri ithalatını azaltıcı etkisi de olacağını ifade eden Zeydan, şöyle devam etti: “Projenin hayata geçebilmesi için yaklaşık 25 milyon liraya ihtiyaç var. Borsamızın yatırım için finansmanı tek başına karşılama imkanı yok. Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği gerekiyor. Modern bir mezbaha, şehrin en önemli ihtiyaçlardan biri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın da desteğini alarak bağımsız bir kuruluşa fizibilite raporu hazırlattık. 6 ay süren çalışmalar sonucunda hazırladığımız ve Eskişehir’de kamu eliyle işletilen bir mezbaha kurulmasının acil ve elzem olduğunu vurgulayan 234 sayfalık raporu, gerekli kurumlara ulaştırdık.”