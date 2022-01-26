Eskişehir OSB, Dijital Dönüşüm Merkezi kuruyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), dijital dönüşümünü sağlamak ve enerji verimliliği için BEBKA mali desteğiyle “Dijital Dönüşüm Merkezi” kuruyor. EOSB, kurulacak merkez ile teknoloji ve dijital dönüşüme liderlik ederek, firmaların bu merkezdeki hizmetlerden yararlanmasına imkan sunacak. Sanayi kuruluşlarının entegre olarak dijital dönüşümlerini hızlandıracak Dijital Dönüşüm Merkezi ile EOSB’deki firmaların yanı sıra KOBİ-OSB’deki kuruluşlara da kesintisiz hizmet sunulacak.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, proje kapsamında dijital dönüşüm merkezinin donanım ve yazılımlarının temini, montajı ve kurulumu için Eskişehir’de faaliyet gösteren Midsoft Yazılım firması ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. Hayata geçirecekleri söz konusu merkez ile kesintisiz ve hızlı bir şekilde üyelerine hizmet vereceklerini aktaran Küpeli, “Eskişehir OSB bünyesindeki işletmelerin kaynak kullanımının kontrolünden, verimliliğin artmasına kadar izlenebilir bir sistem kurmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için işletmelerin dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Hayata geçireceğimiz bu merkez ile kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet sunmuş olacağız. Amacımız bilginin ve teknolojinin üretildiği, paylaşıldığı bir merkez olarak baş döndürücü bir hızla gelişen dijital teknolojilere uyumu sağlamak ve firmalarımızın bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek” diye konuştu.

Bölgenin tamamını kapsayacak

“LPWAN Düşük Güç Geniş Alan Network” kablosuz iletişim ağının bölgenin tamamını kapsayacağını belirten Nadir Küpeli, “Proje kapsamında OSB’nin tamamını kapsayacak ve tüm kuruluşların ortak kullanabileceği, yenilikçi bir teknoloji olan kablosuz iletişim ağı ve bu sistemin yönetimini sağlayacak bir yazılım katmanı kurulacak. 31,1 milyon metrekare alana sahip EOSB’de 25 adet ağ geçidi olarak adlandırılan cihazlar ile LPWAN kablosuz iletişim ağı kurulacak” dedi.

Küpeli, uygulama ile uzaktan sayaç okuma, verilerin değerlendirilmesi, anlamlandırılması, enerji verimliliği konularında detaylı bir çalışma gerçekleştirileceğini söyleyen Küpeli, şunları kaydetti: “Elde edilen veriler sayısal olarak paylaşılacak. Projeyle öncelikle EOSB bünyesinde birçok dijitalleşme uygulaması başlatılacak.”