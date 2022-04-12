Eskişehir OSB, teknoloji ve eğitim kampüsüne dönüşüyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Müdürlüğü, kent sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlere istihdam sağlamak hedefiyle bölgeyi eğitim ve teknoloji kampüsüne dönüştürüyor. Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezini Eskişehir’in hizmetine sunan Eskişehir OSB’nin yeni hedefi “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknik Üniversitesi”ni kurmak. EOSB Başkanı Nadir Küpeli, amaçlarının Eskişehir sanayisinin katma değerli ürün yapısını geliştirmesine imkan sağlayacak nitelikli insan gücünü en iyi şekilde eğiterek, iş hayatına hazırlamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2009 yılında kurdukları ve 2018 yılında şirket haline getirdikleri MEGEM ile bugüne kadar 1200 kişiyi meslek sahibi yaparak, iş hayatına kazandırdıklarını aktaran Küpeli, “MEGEM, sahip olduğu teknik kapasiteyle ve yetkin eğitmenleriyle, kentimiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlıyor. 11 yılda, 1242 kişiye eğitim verdik ve bu kursiyerler bölgemizdeki çeşitli fabrikalarda istihdam edildi” dedi. Küpeli ayrıca, MEGEM bünyesinde “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü” ve “Kaynak Teknolojileri” ile makine bakım eğitimleri verilerek, eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğuna da vurgu yaptı.

Bölgeye tam donanımlı meslek lisesi kazandırıldı

Eskişehir sanayisinin yaklaşık 20 yıldır hayalini kurduğu EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2019 yılında 100 öğrenciyle eğitim hayatına başladığını anlatan Nadir Küpeli, OSB içerisinde 26 bin metrekarelik alana inşa ettikleri kampüste bugün 700’ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. “Türkiye’nin en seçkin ve en iyi okulunu Eskişehir’e kazandırdık” diyen Küpeli, okul ile ilgili şu detayları paylaştı: “Modern eğitim altyapısına göre projelendirilen okulumuzda 30 dersliğin yanı sıra spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, laboratuvarlar, sergi alanları, yemekhane ve idari tesislerde yer alıyor. Bütün sanayicilerin katılımıyla düzenlendiğimiz anket sonucunda en çok iş gücüne ihtiyaç duyulan bölümleri belirledik. Bu doğrultuda makine ve tasarım teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi ve plastik teknolojileri bölümlerini açtık.” Küpeli, aynı zamanda okula ilave yatırım olarak, meslek öğrenmek ve kırsal kesimden gelerek okulda yatılı okumak isteyen öğrenciler için 200 kişilik yurt yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Bir yılda 450 çalışanı belgelendirdi

Küpeli, Eskişehir OSB bünyesinde 2019 yılında kurulan, 2020 yılında TÜRKAK ve MYK sürecini başarıyla tamamlayarak 4 ana sektör, 12 meslek dalında ve 26 alt meslek biriminde Eskişehir’de tek yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetlerine başlayan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin kısa sürede önemli işlere imza attığını ifade etti. Küpeli, geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan şirkete gerek Eskişehir’deki gerekse çevre illerdeki sanayi kuruluşlarından yoğun talep geldiğini, alan genişletme çalışmaları sonucunda yeni meslek dallarının ilavesiyle yılsonuna kadar toplamda 2 bini aşkın kişiyi sertifikalandıracaklarını belirtti.

Teknik Üniversite kurma çalışmaları başladı

Eğitim yatırımlarındaki en büyük amaçlarından birisinin Eskişehir’de yeni bir üniversite kazandırmak olduğunu belirten Nadir Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknik Üniversitesi’nin kurulmasına yönelik önümüzdeki süreçte, şartların uygun olması durumunda daha geniş kapsamlı çalışmalara başlamayı planlıyoruz” dedi.