Eskişehir OSB’de ikinci KOBİ bölgesi hayata geçiyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir OSB’nin İmişehir Mahallesi’ndeki 1’inci gelişme bölgesinde toplam 450 bin metrekarelik alandan oluşan ikinci KOBİ-OSB hayata geçecek. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, uzun zamandır küçük girişimci ve sanayicilerin yoğun şekilde talep ettiği yeni bir KOBİ-OSB kurulması için gerekli olan yasal izin süreçlerini tamamladıklarını belirtti. Küpeli, “120 KOBİ’nin uygun şartlarla yer alacağı 2’nci KOBİ-OSB’yi hayata geçiriyoruz. Burada yapılacak yatırımlarla hem KOBİ’lerimiz rahat bir şekilde üretim yapma imkânı bulacak hem de en az 2 bin 500 kişiye yeni iş imkânı sağlanacak” dedi.

Yaklaşık 1,9 milyon metrekare yer tahsis edildi

Yeni kurulacak KOBİ-OSB ile yoğun talepleri karşılayacaklarını aktaran Küpeli, “Eskişehir ekonomisinin itici gücü olan sanayimiz, son 4,5 yıllık dönemdeki yeni yatırımlarla büyük bir gelişme içerisinde. Bu dönemde 100 yeni yatırımcıya 1 milyon 886 bin metrekare yer tahsis ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok önem verdiğimiz ve sanayimizin yükünü taşıyan KOBİ’lerimizden bize yoğun talep ve istekler geldi. Bizden sürekli yeni bir KOBİ-OSB alanı daha kurmamız isteniyordu” diye konuştu. Birçok KOBİ’nin sanayi sitelerinde küçük işyerlerinde üretim yapmaya çalıştığını dile getiren Küpeli, şöyle devam etti: “Ancak bu yerlerin çoğu üretim hacmi büyüyen işletmelere ne yazık ki yanıt veremiyor, mecburen firmalar çok sayıda farklı mekânda parça parça üretim yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu durum KOBİ’lerimizin hem üretim maliyetlerini artırıyor hem verimlilik kaybına neden oluyor hem de farklı mekanlarda üretim yapmak yönetimsel olarak firmalarımızı oldukça zorluyordu. Açacağımız 2’nci KOBİ-OSB ile bu sorunların önünce geçeceğiz.”

“İlk KOBİ-OSB, birçok firmanın gelişme merkezi oldu”

Eskişehir OSB olarak 2005 yılında birinci KOBİ-OSB’yi hazırlayarak yatırımcılara sunduklarını hatırlatan Küpeli, “450 bin metrekarelik alanda kurduğumuz ilk KOBİ-OSB’de şu anda 98 firma var ve binlerce kişiye iş imkanı sağladılar. Burada gelişen ve büyüyen firmalarımızın bir kısmı OSB’mizde daha büyük fabrikalara ve işyerlerine geçtiler. İstihdamlarını artırdılar, ihracata başladılar ve üretim kapasiteleri ciddi oranda arttı. KOBİ-OSB’miz birçok firmamız için büyüme ve gelişme merkezi oldu. Şimdi ilk KOBİ-OSB’den elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimiyle, ikinci KOBİ-OSB’yi çok daha gelişmiş bir altyapı ile hayata geçiriyoruz. KOBİ’lerimizden yoğun bir talep göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yüksek katma değer yaratan OBİ’ler öncelikli olacak

Yeni KOBİ-OSB’de öncelikle yüksek katma değerli ürünler üreten, ihracat odaklı üretim yapacak firmalara yer vereceklerini vurgulayan Nadir Küpeli, “Eskişehir sanayisinin mevcut orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün dallarındaki mevcut yerini sağlamlaştırarak, çok daha inovatif ve yüksek katma değerli yeni ürünlerin üretilmesini sağlamak ve yatırımcıları KOBİ-OSB’ye kazandırmak temel hedefimiz. Ayrıca burada KOBİ’lerin üzerinden bazı yükleri alacak yeni tür bir yatırım modeliyle, özellikle belirlenen yüksek teknoloji alanlarında sadece yüksek katma değerli ürün üreten firmaların özel imkanlarla KOBİ-OSB’de yatırım yapmalarını sağlayacağız” açıklamasını yaptı. Küpeli, KOBİ-OSB’de yer tahsis edecekleri firmaların büyük çoğunluğunun, 2022 yılında üretime geçmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.